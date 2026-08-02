Украинцам назвали новые размеры минимальной зарплаты и других зарплат: что будет с экономикой и когда ожидается окончание войны

МВФ в обновленном прогнозе ожидает роста уровня безработицы в Украине. В то же время, ВВП на душу населения уже достиг уровня, существовавшего до начала полномасштабной войны. Такие прогнозы полностью соответствуют оценкам, заложенным в Бюджетной декларации.

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Аналитики не прогнозируют улучшения ситуации с безопасностью в 2026 году, но ситуация может измениться.

О том, что ожидает украинцев в следующем году – читайте в материале OBOZ.UA.

Что будет с зарплатами и рынком труда

Зарплаты в Украине в 2027 году, согласно с оценкам МВФ, возрастут на 13,2%. Для сравнения: в этом году средняя зарплата увеличится на 20,4% по тому же прогнозу. Значительно хуже ситуация была в 2022 году – средняя зарплата выросла всего на 4,5%.

В Бюджетной декларации предусмотрен рост минимальной зарплаты в следующем году всего на 10,4% до 9546 грн. Это, к сожалению, не компенсирует даже совокупную инфляцию за последние несколько лет.

Согласно с последними даннымы Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 30,3 тыс. грн, тогда как минимальная в 2026 году – всего 8,6 тыс. грн (это около 28,4% от средней). Это самый низкий показатель среди европейских стран. Для сравнения: достаточным считается уровень в 40%, а директива ЕС (2022/2041) ориентирует государства на показатель до 60% для обеспечения достойного уровня жизни.

Правительство готовит новый проект Трудового кодекса, но конкретных цифр соотношения минимальной и средней зарплаты в текст пока не внесли. Заместительница министра экономики Дарина Марчак в беседе с OBOZ.UA отметила, что власти стремятся достичь отметки в 50%, однако, скорость изменений зависит от финансовых возможностей государства и бизнеса.

По ее словам, в документе уже заложен принцип ЕС, согласно которому, минимальная зарплата привязывается к средней зарплате, а конкретные процентные соотношения и сроки будут дорабатываться ко второму чтению совместно с депутатами, профсоюзами и бизнес-ассоциациями.

Но пока, учитывая планы из Бюджетной декларации, ситуация будет оставаться критической.

МВФ прогнозирует рост уровня безработицы с 10,2% в 2026 году до 11,3% в следующем году. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 24,5%. Обычно в экономической теории считается, что нормальный уровень безработицы составляет около 5-6%. В таком случае предполагается, что все желающие нашли себе работу. А те 5-6% безработных – это люди, которые находятся в поиске во время смены работы.

Вместе с тем, на рынке труда сохраняется значительный дисбаланс, добавляет председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"На конец июня в базе Госслужбы занятости было 63,2 тыс. вакансий – примерно 2 на каждых 3 зарегистрированных безработных. Но работодатели по-прежнему испытывают дефицит кадров, особенно квалифицированных. Навыки соискателей не всегда соответствуют требованиям вакансий", – отметил он.

Это называется структурной безработицей: ситуация , когда навыки соискателей не соответствуют требованиям существующих вакансий. Структурная безработица усугубилась в результате полномасштабной войны. Сотни тысяч украинцев были вынуждены переезжать в другие регионы страны и адаптироваться к региональной специфике рынка труда. В результате, например, металлургам из Мариуполя пришлось переезжать в города, где для них работы нет.

Что будет с экономикой

МВФ прогнозирует на следующий год инфляцию на уровне 8,7%, тогда как в этом году цены должны вырасти на 8,9%. Для сравнения: инфляция в самый тяжелый 2022 год составляла 20,2%. Хорошая новость – рост зарплат должен компенсировать подорожание товаров и услуг.

Рост реального ВВП Украины в 2025 году до 1,8% (против 5,5% в 2023 году) вывел общий объем экономики на уровень 79% от довоенного 2021 года. В то же время, в расчете на душу населения реальный ВВП, вероятно, уже приблизился к показателям, предшествовавшим полномасштабному вторжению.

"Реальный ВВП на душу населения, вероятно, приблизился к довоенному уровню, учитывая сокращение численности населения с начала войны. Экономический рост все в большей степени обусловлен частным потреблением, тогда как сбережения частного сектора сократились", – отмечают эксперты МВФ.

Базовый сценарий развития экономики (2026-2027 годы)

Базовый прогноз МВФ основан на предположении о завершении активных боевых действий к 2027 году:

2026 год: рост ВВП замедлится до 1,0-1,6% , а инфляция ускорится до 10,5%;

, а инфляция ускорится до 10,5%; 2027 год: темпы роста ВВП ускорятся до 3,5%, а инфляция замедлится до 8%.

Несмотря на снижение показателя роста реального ВВП на текущий год (с ранее прогнозируемых 1,8–2,5%), МВФ улучшил оценку номинального ВВП Украины – с 10,01 трлн грн до 10,19 трлн грн. Также существенно пересмотрены прогнозы доходов населения:

рост номинальных доходов повышен с 12,0% до 20,4%;

рост реальных доходов – с 5,6% до 10,6%. Ключевые риски для базового прогноза

По оценке МВФ, главными угрозами для реализации базового сценария остаются факторы безопасности:

Интенсификация или затягивание войны: отсутствие надежных гарантий безопасности в ходе мирного урегулирования или активизация боевых действий существенно ухудшат экономические показатели.

отсутствие надежных гарантий безопасности в ходе мирного урегулирования или активизация боевых действий существенно ухудшат экономические показатели. Ближневосточный конфликт: возможны побочные эффекты из-за перебоев в оборонных закупках и снижения способности международных партнеров оказывать финансовую и военную помощь.

возможны побочные эффекты из-за перебоев в оборонных закупках и снижения способности международных партнеров оказывать финансовую и военную помощь. "Усталость от реформ" и выполнение требований доноров: задержки во внедрении ключевых структурных мер (особенно согласованных с ЕС) грозят торможением выплат, сужением фискального пространства и рисками для макрофинансовой стабильности.

задержки во внедрении ключевых структурных мер (особенно согласованных с ЕС) грозят торможением выплат, сужением фискального пространства и рисками для макрофинансовой стабильности. Проблемы с возвращением беженцев: провалы в реформировании государственного управления и развитии рыночной экономики могут лишить украинцев мотивации возвращаться из-за рубежа, что подорвет долгосрочный потенциал страны.

Негативный сценарий: затяжной конфликт до 2028 года

Пессимистический сценарий МВФ рассчитан на случай постепенного перехода войны в "замороженную" фазу до 2028 года (со смещением негативного шока на вторую половину 2026 года):

Рост ВВП: в 2026-2028 годах будет оставаться на уровне всего 0,5% в год, с ускорением до 3,4% только в 2029 году.

Инфляция: составит 12,5% в 2026 году и 10% в 2027 году.

Бюджет и резервы: ожидается существенный рост бюджетного дефицита и государственного долга из-за увеличения военных расходов, а также увеличение дефицита текущего счета платежного баланса, что окажет давление на международные резервы страны.

Справка: в документе МВФ напоминает, что для сравнения, в 2017 году ВВП Украины на душу населения составлял $2,64 тыс. при оценочной численности населения на уровне 44,8 млн человек.

В Бюджетной декларации ожидаемый рост ВВП в 2026 году – 1,6%, а в 2027 году – 4,5%. Это при условии базового сценария, который предполагает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года – и в то же время содержит допущения относительно сценария устойчивости, учитывающего возможность более длительного сохранения активной фазы военных действий.

Улучшения ситуации с безопасностью (окончание активной фазы войны) в 2026 году аналитики, к сожалению, не ожидают. Вероятность такого сценария чрезвычайно низка.