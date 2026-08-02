Приехала спасать людей: РФ убила в Киеве инструктора по военной подготовке Киево-Могилянской академии

В ночь на 1 августа, во время российской атаки на Киев, погибла инструктор по военной подготовке Киево-Могилянской академии Виталина Яровенко. Она отправилась на место ракетного удара в качестве добровольца, чтобы спасать людей, однако погибла в результате повторного удара.

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О трагедии сообщили на странице Национального университета "Киево-Могилянская академия" в Facebook. Университет и сообщество военной подготовки выразили соболезнования семье, близким, сослуживцам и всем, кто знал Виталину Яровенко.

Виталина была студенткой четвертого курса, инструктором по подготовке. В университете она изучала психологию.

После ракетного удара она добровольно приехала на место попадания, чтобы помогать пострадавшим. Её жизнь оборвал повторный российский удар.

"Виталина была из тех людей, которые без колебаний приходят на помощь, учат не словами, а собственным примером и всегда выбирают быть там, где их помощь нужна больше всего", — рассказали в учреждении.

"Да, о ней действительно можно сказать: человек доброй воли. Ее выбор в эту ночь был таким же, как и вся ее жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что", – отметили в соцсетях военного училища.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 августа в результате ракетного удара РФ погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. В момент вражеского удара правоохранитель бежал, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них — четыре ребенка.

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