В Хиросиме на месте ядерного взрыва нашли металл, который меняет историю: ученые озадачены

В Хиросиме на месте ядерного взрыва обнаружили уникальный металлический сплав, ранее не встречавшийся на Земле. Находка удивила ученых и может изменить представления о возможностях формирования материалов в экстремальных условиях.

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Исследование открывает новые перспективы для современной науки и промышленности. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Флорентийского университета.

Новый материал из эпицентра взрыва

Ученые из Флорентийского университета обнаружили совершенно новый металлический сплав, образовавшийся во время атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

Речь идет о микроскопическом зерне размером в несколько микрометров, найденном внутри стеклообразной частицы – так называемого хиросимаита, извлеченного из песка на побережье залива Хиросима.

По словам исследователей, подобный материал ранее никогда не фиксировался на Земле. Обнаруженное вещество состоит из железа, хрома, никеля, марганца, молибдена, кремния и алюминия.

Хотя по составу оно напоминает нержавеющую сталь, его кристаллическая структура уникальна и до сих пор не описывалась в материаловедении.

Как образовался "невозможный" сплав

Учёные объясняют, что сплав сформировался в экстремальных условиях ядерного взрыва.

Температура в эпицентре превышала 7000 °C, что привело к мгновенному испарению зданий, почвы и металлических конструкций. Образовавшееся облако металлического пара быстро остыло, а атомы "застыли" в нетипичном порядке, сформировав новую кристаллическую структуру.

Атомная бомба "Малыш", сброшенная на город, взорвалась на высоте около 580 метров с мощностью, эквивалентной 15 тысячам тонн тротила.

К концу 1945 года в результате атаки погибли более 140 тысяч человек. Именно эти экстремальные условия создали уникальную среду для появления материалов с необычными свойствами.

Значение открытия для науки

Новое открытие дополняет предыдущие исследования квазикристаллов, обнаруженных в тринитите – минерале, образовавшемся во время первого ядерного испытания "Тринити" в Нью-Мексико. Это свидетельствует о том, что ядерные взрывы могут создавать ранее неизвестные формы материи.

По мнению ученых, понимание процессов формирования таких материалов поможет воспроизводить их в лабораторных условиях. В перспективе это может способствовать разработке сверхпрочных, легких и термостойких материалов для промышленности и технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа 1945 года Вооруженные силы США сбросили атомную бомбу на Хиросиму (Япония). Это было первое в истории применение ядерного оружия, произошедшее на заключительном этапе Второй мировой войны.

Взрыв мгновенно убил 70 тысяч человек, ещё около 70 тысяч погибли в последующие несколько месяцев от необратимых последствий радиации. Через три дня, 9 августа 1945 года, ещё одна бомба была сброшена на город Нагасаки, где погибли около 80 тысяч человек. 15 августа 1945 года Япония объявила о капитуляции.

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