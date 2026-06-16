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Зеленский прибыл с визитом во Францию, где примет участие в спецзаседании G7

Алексей Лютиков
Новости политики
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Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Там глава государства примет участие в специальном заседании на полях саммита "Большой семерки".

В Эвиане, где состоятся все мероприятия саммита, Зеленского встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Что будет на саммите

Во время французского визита на саммит G7 украинский президент проведет ряд встреч. Уже 16 июня Зеленский проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Канады Марком Карни.

Кроме того, у Зеленского во Франции запланированы переговоры с представителями Международного валютного фонда.

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ФранцияG7МВФполитикаВладимир Зеленский
Редакционная политика