Зеленский прибыл с визитом во Францию, где примет участие в спецзаседании G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. Там глава государства примет участие в специальном заседании на полях саммита "Большой семерки".

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В Эвиане, где состоятся все мероприятия саммита, Зеленского встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Что будет на саммите

Во время французского визита на саммит G7 украинский президент проведет ряд встреч. Уже 16 июня Зеленский проведет переговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Канады Марком Карни.

Кроме того, у Зеленского во Франции запланированы переговоры с представителями Международного валютного фонда.

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