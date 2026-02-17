Новый пакет санкций против Кремля оказался под угрозой: какие страны тормозят решение и почему

Новое усиление санкций Европейского Союза (ЕС) против России хотят направить на иностранные порты, банки и морские услуги, чтобы резко уменьшить нефтяные доходы Кремля. В то же время Италия, Венгрия, Греция, Мальта и Испания блокируют часть решений из-за якобы энергетической зависимости, рисков для портов и финансовых учреждений и отсутствия четкой поддержки со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что Европейская комиссия натолкнулась на серьезное сопротивление со стороны отдельных стран, которые опасаются экономических и политических последствий.

Новые инициативы направлены прежде всего на сокращение нефтяных доходов России, которые остаются ключевым источником финансирования войны против Украины. Среди предложенных мер – санкции против иностранных портов и банков, которые, по данным ЕС, помогают Москве обходить действующие ограничения, а также расширение списка судов так называемого теневого флота, новые торговые запреты и удары по криптовалютным операторам.

Отдельный блок санкций касается третьих стран, в частности компаний в Китае и Центральной Азии, которые могут поставлять России ресурсы или технологии двойного назначения. Наибольшие споры вызвала идея ввести ограничения в отношении портов в Грузии и Индонезии.

Италия и Венгрия выразили обеспокоенность относительно грузинского порта Кулеви. Причина – через него импортируется газ из Азербайджана, который является важным энергетическим источником для Европы.

Греция и Мальта скептически относятся к санкциям против порта в Индонезии, а также к предложению заменить ценовой "потолок" на российскую нефть полным запретом морских услуг – страхования и транспортировки. Отдельно Италия и Испания выступили против санкций в отношении банка на Кубе, аргументируя это тем, что он является фактически единственным финансовым учреждением на острове, которое работает с иностранной валютой и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.

Дополнительную неопределенность создает позиция "Большой семерки". Часть предложенных мер, в частности запрет морских услуг для российской нефти, зависит от поддержки стран G7. Однако США пока не дали четкого ответа, что подпитывает сомнения среди европейских партнеров.

Еврокомиссия также настаивает на ограничениях по экспорту станков и радиооборудования в Кыргызстан. По данным ЕС, после 2022 года экспорт подсанкционных технологий из Евросоюза в эту страну вырос в восемь раз, а поставки из Кыргызстана в Россию на 1000%. Власти Кыргызстана отрицают преднамеренное участие государства в схемах обхода санкций, перекладывая ответственность на частные компании.

Кроме того, в новый пакет могут войти санкции против ряда компаний в Китае и других государствах, которые по утверждению Брюсселя поддерживают российскую военную машину. Ключевая проблема заключается в том, что для принятия санкций нужна единодушная поддержка всех стран ЕС.

