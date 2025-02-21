'Россия должна почувствовать цену войны': Зеленский – о заседаниях Ставки, переговорах с Келлогом и достойном мире. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего, во время которой заслушал доклады военных о наших позициях на фронте и ситуации с поставкой вооружения. Также глава государства провел встречу в Киеве с американским генералом, спецпредставителем президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом.

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В обращении к украинцам и миру в четверг, 20 февраля, в конце 1093-го дня войны, Зеленский поблагодарил всех за помощь и за чувство единства – единства, которое сейчас так же важно, как и в 2022 году.

"Горжусь нашими людьми, горжусь всеми, кто сражается, кто помогает и верит - верит, что в войнах не должно побеждать зло", – сказал президент.

Зеленский рассказал о заседании Ставки, на котором обсуждались вопросы о ситуации на фронте, потерях России и поставках ВСУ вооружений.

"Провел Ставку. Доклады военных были: наши позиции на фронте, ситуация с поставками – контракты, пакеты оружия. Работа продолжается, я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции – и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии – имеют значение и сила, и правда. Доклады были о дипстрайках по российским военным объектам и по инфраструктуре России, обслуживающей войну", – сказал он.

По словам президента, на каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российского ущерба.

"Это – нужная динамика: Россия должна ощущать цену войны, чтобы действительно хотеть мира. Отдельно сегодня существенные вещи докладывал руководитель Службы внешней разведки", – заявил глава государства.

Что касается встречи с генералом Келлогом, то, как сказал президент, эти переговоры возобновляют надежду, и нам нужны сильные соглашения с Америкой – действительно сработавшие соглашения.

"Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали сделок имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больший результат. Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которых содержат в России, а также – необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и чтобы россияне не ломали жизнь. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке, всем в мире", – рассказал политик.

Кроме того, Зеленский провел беседы с рядом мировых лидеров: президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьером Норвегии, президентом Финляндии, премьер-министром Канады, президентом Южно-Африканской Республики.

"Я благодарю всех за помощь и за чувство единства – единства, которое сейчас так же важно, как и в 22-м году. Я горжусь нашими людьми, горжусь всеми, кто сражается, кто помогает, кто верит – верит, что в войнах не должно побеждать зло", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. В частности, он вспомнил людей, погибших ради свободной европейской Украины.

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