'Отдали самое дорогое – свою жизнь': Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни и напомнил о цинизме России

В четверг, 20 февраля, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. В частности, он упомянул людей, погибших ради свободной европейской Украины.

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Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале. Гарант напомнил, что 11 лет назад страна-агрессор предприняла первые шаги, чтобы забрать независимость у Украины.

"20 февраля – день, когда мы вспоминаем и чествуем тех, кто сделал свой выбор быть свободными, строить сильную, европейскую Украину, не мириться с покорением. Они отдали самое дорогое – свою жизнь, чтобы мы жили в свободном государстве", – говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что в 2014 году, пока в Киеве убивали людей, а неравнодушные защищали свою свободу, военный преступник Владимир Путин нанес еще один подлый удар. Он предпринял "первые шаги к оккупации Крыма".

С тех пор мир живет в новой реальности, когда РФ пытается обмануть всех. Президент Украины призвал мировое сообщество и украинцев не поддаваться российскому давлению и бороться против агрессора вместе.

"Очень важно не поддаваться, быть вместе. Очень важно поддерживать тех, кто защищает свободу. Вечное уважение Героям Небесной Сотни. Вечная благодарность всем нашим смелым украинцам и украинкам, которые боролись за Украину и ее независимость", – написал Зеленский.

Напомним, за результаты социологического опроса, проведенного КМИС, по состоянию на первую половину февраля 2025, 57% украинских граждан доверяют Владимиру Зеленскому. В то же время, только 37% респондентов выражают недоверие украинскому лидеру.

Как сообщал OBOZ.UA, американский глава Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине, поскольку президент Украины, якобы, имеет низкий рейтинг среди украинцев. В то же время, республиканец отметил, что лично ему Зеленский нравится как человек.

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