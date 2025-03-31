'Россия должна отвечать за эту войну': Зеленский в годовщину освобождения Бучи призвал к восстановлению справедливости. Видео

Украина помнит, что сделали российские оккупанты в Буче, Ягодном, Мариуполе; как они полностью уничтожили Бахмут, Авдеевку, Угледар и совершили множество военных преступлений, пытаясь захватить нашу страну. Все это рукотворные катастрофы, преступления не только Москвы, но и конкретных российских захватчиков, каждый из которых имеет имя и фамилию.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 31 марта – в третью годовщину освобождения города Буча от оккупантов – он провел специальный тематический саммит для иностранных лидеров, приехавших на Киевщину. Соответствующим видео глава государства поделился в Facebook.

Президент напомнил об ужасных преступлениях агрессора в Буче, Ягодном, Мариуполе. Далее цитируем:

"Каждый видит, что произошло с Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром и многими другими городами и селами, которые фактически перестали существовать: там нет ничего, кроме руин, потому что именно так приходит русский флаг. Мы помним каждый российский удар. Помним, как уничтожили наших людей – военнопленных – в Оленовке. Мы помним, как издевались над людьми в "Изоляции" в Донецке, в тюрьме, которая стала олицетворением "русского мира".

Одним из самых больших и самых красноречивых символов российской системы и этой российской войны против Украины стали могилы – могилы обычных людей во дворах их домов. Это никогда не может забыться. Все это – рукотворные катастрофы, преступления не только российского государства, но и конкретных российских оккупантов, каждый из которых имеет имя и фамилию.

Мы не простим российские преступления и эту войну, потому что простить – это означало бы согласиться, что такая система, как нынешняя российская, якобы имеет право на существование и расширение за счет других народов – система, которая питается людьми. Мы обязательно защитим Украину и обязательно должны восстановить справедливость – Россия должна отвечать за эту войну".

Выступая перед иностранными политиками, Зеленский отметил, что именно из-за событий в Буче три года назад мир стал понимать весь масштаб агрессии РФ против нашей страны. Тогда мир увидел убитых гражданских на улицах, доказательства издевательств и пыток.

Он подчеркнул, что необходимо действенное международное право, чтобы гарантировать украинцам и всем европейцам защиту от таких угроз. Должна быть обеспечена справедливость, чтобы зло не умножалось, и нужны давление и санкции против России, чтобы война и издевательства не расширялись.

Президент призвал иностранные парламенты и дальше поддерживать украинскую защиту и стремление к миру, распространение правды о войне и все, что необходимо ради достойного мира и реальной ответственности военных преступников.

Как писал OBOZ.UA:

– В понедельник, 31 марта, в Буче почтили память убитых россиянами украинцев. На территории городского кладбища до сих пор остаются неопознанными 43 человека, которые погибли в первые дни большой войны.

– Лампадки к мемориалу, расположенному на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых ПЦУ, принесли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Мемориал посетили и представители иностранных делегаций.

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