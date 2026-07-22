Вместо больницы – в ТЦК: в Ивано-Франковске мужчина получил два перелома и обвинение в симуляции во время мобилизационных мероприятий. Фото

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случае мобилизации в Ивано-Франковской области, в ходе которого полицейские применили к мужчине физическую силу, что привело к переломам его руки и ноги. Однако вместо госпитализации его доставили в ТЦК.

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Об этом омбудсмен сообщил в своём официальном Telegram-канале. Ивано-Франковская областная прокуратура возбудила уголовное дело.

Мужчину с двумя переломами отвезли в ТЦК

По информации омбудсмена, к нему обратился житель Ивано-Франковска, который сообщил, что у подъезда своего дома двое сотрудников полиции, не представившись и не объяснив причин своих действий, применили к нему физическую силу.

По словам заявителя, в результате он получил закрытый перелом правой ноги и левой руки.

Мужчина также утверждает, что, несмотря на очевидные травмы и просьбы вызвать скорую помощь, его доставили в один из территориальных центров комплектования в Ивано-Франковске. По его словам, из-за переломов он не мог самостоятельно передвигаться, выпал из автомобиля и около 15 минут пролежал на брусчатке. Вместо оказания помощи, как утверждает заявитель, его обвинили в симуляции.

Омбудсмен призвал прекратить практику насильственной мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что этот случай выходит далеко за рамки отдельного инцидента.

По его словам, практика так называемой "бусификации", которая приобрела системный характер при предыдущем руководстве Министерства обороны, способствовала распространению насильственных методов во время мобилизационных мероприятий.

Лубинец подчеркнул, что безнаказанность за применение силы и нарушение прав человека создает риск распространения таких практик и на другие государственные институты.

Он призвал не только расследовать отдельные случаи, но и дать принципиальную оценку подходам, которые, по его мнению, способствовали возникновению таких ситуаций, а также установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к формированию такого механизма.

"Виновные в формировании и расширении этой системы должны быть установлены и наказаны. В противном случае подобные истории будут повторяться, подрывая доверие к государству и дискредитируя саму идею мобилизации", — подчеркнул Лубинец.

Расследование проводит ГБР

Ивано-Франковская областная прокуратура сообщила, что 17 июня 2026 года получила обращение от Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно возможных неправомерных действий сотрудника правоохранительных органов.

После изучения материалов сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Расследование проводят следователи Пятого следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

На данный момент правоохранители допросили потерпевшего, свидетелей и сотрудников полиции, назначили судебно-медицинскую экспертизу, направили запросы в ТЦК и полицию, а также истребовали записи с нагрудных видеокамер.

Что говорят в ТЦК

В Ивано-Франковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что мужчину во время проведения мероприятий оповещения задержали сотрудники Национальной полиции, которые после установления его личности выяснили, что он, находясь в мобилизационном возрасте, нарушил правила воинского учета, предусмотренные статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ТЦК утверждают, что полицейские не применяли к нему физическую силу. После доставки мужчины в городской территориальный центр комплектования, по информации учреждения, он пожаловался на самочувствие, после чего военнослужащие ТЦК незамедлительно обратились к медикам, а мужчину доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, в ТЦК подчеркнули, что полностью сотрудничают со следствием и передали правоохранительным органам все материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия.

В центре комплектования обратили внимание, что в уголовном производстве, возбужденном прокуратурой, военнослужащие ТЦК не фигурируют, а административное задержание граждан в соответствии с законодательством относится к полномочиям Национальной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР расследует обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном ТЦК попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Ему провели операцию, однако через несколько дней он скончался.

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