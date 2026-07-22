Миллионы украинцев до сих пор остаются беженцами за границей: в каких странах больше всего

В результате полномасштабной российской агрессии миллионы украинских граждан были вынуждены покинуть страну и стать беженцами на чужбине. Больше всего их, что логично, учитывая географическую близость, – в странах Европейского Союза (ЕС), в частности в Германии, Польше и Чехии.

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Об этом свидетельствуют данные УВКБ ООН, включенные в ежемесячный мониторинг Министерства экономики и окружающей среды Украины. Там отмечается, что по состоянию на 30 апреля в мире (за исключением России) было зарегистрировано 5,762 млн беженцев из Украины. С начала 2026 года из страны выехало на 162 тысячи человек больше, чем вернулось. Где больше всего:

5,213 млн – в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии);

– в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии); 0,549 млн – за пределами Европы.

По данным на середину июня 2023 года, в РФ находилось около 1,2 млн украинцев (в ситуации, аналогичной ситуации беженцев). Из-за отсутствия обновлений с лета 2023 года эти данные больше не включаются в официальную международную статистику.

Портрет и социология украинских мигрантов в Европе

По данным опроса УВКБ ООН (проведённого в июле-августе 2024 года среди 4 962 граждан Украины; 80 % опрошенных – женщины, средний возраст – 46 лет), демографический состав беженцев примерно следующий:

37% – женщины в возрасте 18-59 лет.

– женщины в возрасте 18-59 лет. 29% – дети в возрасте до 17 лет.

– дети в возрасте до 17 лет. 16% – мужчины в возрасте 18-59 лет.

Период выезда и регионы происхождения

50% респондентов покинули Украину в первые месяцы полномасштабной войны – с февраля по апрель 2022 года.

респондентов покинули Украину в первые месяцы полномасштабной войны – с февраля по апрель 2022 года. Больше всего людей выехало из Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой областей и города Киева.

Находясь в Украине до выезда, работу имели более половины опрошенных (51%). После переезда в страны Европы этот показатель несколько снизился, но остается высоким – в настоящее время там официально трудоустроены 46% украинцев.

В то же время до выезда из Украины безработными называли себя лишь 5% респондентов. В странах пребывания этот показатель вырос более чем в три раза – сейчас 17% опрошенных не имеют работы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ЕС намеревается продлить режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2028 года, но ограничить предоставление убежища военнообязанным украинцам. Впрочем, это не означает, что им будет запрещен въезд в ЕС или что статус могут лишиться те украинцы, которые уже въехали в Европу.

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