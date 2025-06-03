'Россия должна чувствовать, что такое война': Зеленский поблагодарил западных партнеров, которые поддерживают путь принуждения Путина к миру. Видео

Очередные российские удары по Сумщине, погибшие гражданские, раненые дети, новые угрозы – все это только усиливает аргументы в пользу еще более жестких санкций против страны-агрессора. Война продолжается, и она должна иметь последствия для тех, кто ее развязал.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 3 июня. Он отметил, что Россия демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации не только обстрелами, но и публичными заявлениями. Зеленский подчеркнул, что это прямые аргументы для введения еще более жестких санкций. Поблагодарил американцев и европейцев, которые поддерживают путь принуждения РФ к миру.

"Путин не меняет поведения, когда не боится последствий своих действий. Россия должна чувствовать, что такое война. Они должны реально осознать, что продолжение войны будет иметь для них разрушительные последствия", – подчеркнул он.

Президент рассказал об обстреле Сумской области, где российская артиллерия ударила по жилым домам. Погибли четыре человека, почти 30 ранены, среди них – трое детей.

"К сожалению, четыре человека были убиты именно этим ударом. Мои соболезнования родным. Почти 30 человек ранены, и среди них трое детей. В течение дня почти по всей территории нашего государства были воздушные тревоги, были удары. Фактически не было дней без убийств все это время, пока Соединенные Штаты Америки, Европа, другие мировые субъекты требуют от России прекратить огонь и договариваться, чтобы закончить войну", – сказал глава государства.

Украинская делегация во главе с Юлией Свириденко уже находится в Вашингтоне. Она проводит встречи для реализации договоренностей с президентом США по безопасности и экономическому сотрудничеству. Зеленский отметил, что Украина предлагает США конкретные и взаимовыгодные соглашения.

"Сейчас в Вашингтоне уже работает украинская делегация во главе с Юлией Свириденко, первым вице-премьером. Вместе с ней - руководитель Офиса Ермак, команды правительства и Офиса. Там много встреч в графике на эту неделю. Наша цель – реализовать как можно быстрее все то, о чем договаривались с президентом Трампом. Прекращение убийств, реальный мир, экономическое взаимодействие с Америкой. Мы предлагаем Соединенным Штатам Америки вполне конкретные и взаимовыгодные соглашения. Я благодарю всех, кто помогает", – акцентировал Владимир Зеленский.

Президент также сообщил о кадровых решениях в военном руководстве. Михаил Драпатий возглавил Объединенные силы, Роберт Бровди – Силы беспилотных систем, Олег Апостол – Десантно-штурмовые войска. Вадим Сухаревский стал заместителем командующего ОК "Восток", а Игорь Скибюк – заместителем начальника Генштаба.

Во время встречи с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупация станции создала уникальные вызовы безопасности, которых мир раньше не знал. Украина делает все, чтобы не допустить радиационных инцидентов, и стремится вернуть контроль над объектом.

"Мы делаем максимум, чтобы не допустить никаких радиационных или иных инцидентов. К сожалению, российская оккупация создала проблематику, которой до этого в мире никто не знал. Спасибо всем в мире, кто помогает нам держать эту ситуацию все же в пределах безопасности. И как бы это ни было сложно, мы должны вернуть нормальный украинский контроль над станцией. Говорили также об энергетике в Украине – о нашей атомной генерации", – отметил лидер государства.

Президент поблагодарил за поддержку в проектах достройки Хмельницкой АЭС и развития уранодобычи.

Вместе с Еленой Зеленской глава государства наградил 20 детей государственной наградой "Будущее Украины". Это дети, которые спасли жизнь, проявили мужество и помогают стране.

"Это награда именно для детей. Детей, которые спасли жизнь другому человеку, которые помогают защищать Украину, которые проявили такую личную силу и принципиальность, что и не скажешь, что это дети. Сегодня – первые 20 наград. И пусть это будет нашей государственной традицией. Делаем все для Украины. Гордимся нашими людьми. Спасибо каждому, кто помогает", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 3 июня российские войска в очередной раз обстреляли Сумы. Враг попал в центральную часть города. В результате атаки погибли четыре человека, также 28 человек пострадали, среди них трое детей.

Ранее стало известно, что оккупационные силы РФ, вероятно, активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться тремя осями наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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