Россия делает ставку на раскол Молдовы перед саммитом с ЕС – Внешняя разведка

Россия активизировала попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове накануне саммита с Европейским Союзом, усилив гибридные операции. Действия Кремля направлены на срыв курса Кишинева на евроинтеграцию.

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В Службе внешней разведки сообщили, что эти действия координируются первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Именно он отвечает за продвижение пророссийских сил в регионе и формирование в Молдове пророссийского правительства.

Для этого Кремль использует целый комплекс методов, охватывающий несколько направлений:

1. Информационные манипуляции. Одним из главных инструментов дезинформации стала сеть прокремлевских ботов под названием "матрешка". Эти аккаунты массово распространяют фейковые видео, стилизованные под контент таких авторитетных европейских СМИ, как Deutsche Welle, Spiegel, Euronews и Business Insider. Цель – дискредитация проевропейского президента Майи Санду в глазах граждан Молдовы и международного сообщества.

2. Дипломатические провокации. 25 июня Россия выдвинула обвинения в шпионаже двум гражданам Молдовы, одновременно отказав в предоставлении консульского доступа. В ответ Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что обвинения являются политически мотивированными и не имеют под собой никаких оснований.

3. Создание угроз безопасности. Еще одним каналом вмешательства стала попытка завезти в Кишинев лиц с военным прошлым под предлогом участия в чемпионате по кикбоксингу. В результате 195 гражданам России и Беларуси было отказано во въезде в страну, еще 176 человек не допустили к посадке на рейсы, которые направлялись в Кишинев.

Кремль пытается дестабилизировать страну накануне парламентских выборов, которые запланированы на 28 сентября. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан открыто заявил, что в случае победы пророссийских политических сил Россия может попытаться развернуть до 10 тысяч военных в Приднестровье, что угрожает безопасности не только Молдовы, но и всего региона.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Республики Молдова призвало своих граждан воздержаться от поездок на территорию РФ. Причиной названо "ухудшение ситуации с безопасностью в регионе".

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