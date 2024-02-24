Российское ядерное оружие в космосе – очередной блеф Путина для шантажа 'коллективного Запада'

В последнюю декаду февраля в западной прессе появилось сообщение, что Россия может разместить в космическом пространстве ядерное оружие или его потенциальные носители. По данным Bloomberg, американское правительство уже предупредило своих союзников, включая Североатлантический альянс, о такой угрозе.

Россия готова нарушать любые международные договоры по космической сфере

Следует отметить, что потенциальное размещение россиянами компонентов ядерного оружия на космической орбите приведет к нарушению Договора о космосе от 1967 года, подписанного Соединенными Штатами, Великобританией и Советским Союзом. В настоящее время около 100 стран являются государствами-участниками Договора, а еще 26 подписали его, но не завершили ратификацию.

Однако сегодня, после всех преступных нарушений Россией международного права, главным из которых является вторжение в Украину, не стоит надеяться, что Кремль будет придерживаться такого рода договоров. Поэтому не случайно реакцией западных специалистов была некоторая обеспокоенность.

Россия завершает разработку космического транспортно-энергетического модуля с ядерной установкой

Следовательно, необходимо более подробно разобраться с тем, что стоит за такими угрозами со стороны России. Прежде всего нужно обратить внимание именно на политическую составляющую поведения РФ на международной арене, ведь все, что планирует и делает Кремль, имеет под собой политическую и часто внешнеполитическую основу.

В данный момент, скорее всего, речь идет о космическом транспортно-энергетическом модуле (ТЭМ) с ядерной силовой установкой, который разрабатывался в России с 2009 года, а сейчас потенциально может быть готов к испытаниям. Следовательно, как отмечают некоторые специалисты, данный космический аппарат может использоваться для нарушения орбиты спутников или даже генерировать электромагнитный импульс с помощью собственной ядерной силовой установки для атаки на космические объекты.

Кроме того, это может быть первым примером применения ядерной энергетической установки в космосе, что из-за сложности условий и высокой технологичности может привести к любым авариям и "внештатным ситуациям". Поэтому следует прежде всего обратить внимание на информацию других западных источников: "По текущим оценкам, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие.

Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может задеть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле".

Ядерные компоненты в космосе как инструмент шантажа со стороны России

Принимая во внимание большой резонанс в западных медиа, можно с большой долей вероятности констатировать, что Кремль искусственно подогревает и нагнетает интерес к такой чувствительной и крайне опасной теме, как ядерное оружие (или ядерные компоненты) в космосе. Следует также обратить особое внимание, что одним из главных объектов влияния такой риторики россиян стал Илон Маск, владелец космической компании SpaceX, эксплуатирующей несколько тысяч телекоммуникационных спутников в космосе, которые могут стать целью атак со стороны России.

Фактически атака на спутники частной компании Илона Маска формально не будет считаться атакой на государственные спутники стран НАТО, что приведет к политико-правовым коллизиям и неопределенности того, как на это реагировать. Следовательно, очень похоже, что даже намеки на ядерную опасность в космосе могут оказать серьезное влияние на поведение западных политических и общественных элит, став успешным инструментом российского шантажа.

Не исключено, что нагнетание даже потенциальной вероятности вывода ядерных компонентов в космос может оказать серьезное влияние на положение дел на "земле", а конкретнее в Украине. Проще говоря, пугая ядерным космосом, Россия может добиваться от Запада снижения помощи Украине или принуждения к переговорам на собственных условиях.

Путин хочет втянуть Запад в космическую гонку вооружений, отвлекая его от Украины

Кроме того, необходимо упомянуть историю холодной войны, а именно такой ее эпизод, как "Звездные войны" – соревнование космических вооружений 80-х годов XX века, – получивший свое название от знаменитого одноименного фантастического кинофильма Джорджа Лукаса.

Речь идет о масштабной и амбициозной американской военной и научно-технической программе "Стратегическая оборонная инициатива", которая предполагала создание на космической орбите системы защиты против ядерных ракет, а также других передовых технологий. Масштабность и многомиллиардная стоимость проекта в США вынудила советское правительство также форсировать исследования в этой сфере.

Многие исследователи считают, что Советский Союз, выделив огромные финансовые, технологические и другие ресурсы на сокращение отставания в военно-космической сфере, лишь усугубил свои социально-экономические проблемы. Фактически закрытая советская экономика не выдержала такой нагрузки, потянув за собой целый ряд других проблем, которые в совокупности повлияли на неизбежный процесс дезинтеграции Советского Союза.

Следовательно, можно предположить, что Владимир Путин, до сих пор болезненно переживающий распад Советского Союза (о чем он неоднократно упоминал в своих речах), пытается сделать "зеркальный" ход в своей политической игре. Именно блеф и шантаж, теперь уже в космической сфере, должен, по мнению Кремля, заставить Запад отвлекать и распылять усилия, ресурсы и бюджет в первую очередь от помощи Украине. Поэтому лидерам "коллективного Запада" уже пора окончательно определиться с дальнейшими действиями – или заставлять Кремль остановить войну в Украине, или наконец выделить Украине весь необходимый спектр вооружений для того, чтобы наша страна смогла победить армию агрессора.