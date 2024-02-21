Катастрофа для всех: в Германии оценили возможные последствия появления российской бомбы на орбите Земли

Противоспутниковое ядерное космическое оружие, которое, по данным западных СМИ, разрабатывает страна-агрессор Россия, потенциально может уничтожить низкую околоземную орбиту для всех. Мировое сообщество должно быть обеспокоено только самим фактом того, что кто-то хочет получить такое оружие.

Такое мнение высказал генерал-майор Михаэль Траут, ответственный за военно-космическое командование Германии. По его словам, нет разницы, будет ли взорвана эта бомба в высоких слоях атмосферы Земли или непосредственно в космосе. Так или иначе, это станет концом "использования этого глобального достояния (орбиты. – Ред.)".

"Никто не переживет подобного действия – ни один спутник, ни китайский, ни российский, ни американский, ни европейский", – заявил Траут.

Оружие, которое, по данным CNN, разрабатывают россияне, вероятно, преследует цель именно уничтожения всех спутников на орбите – как чужих, так и собственных. Речь идет об использовании мощного энергетического взрыва, который превратит спутники в орбитальную "мертвую массу".

По его словам, самый плохой сценарий неизбирательного ядерного взрыва в космосе, излучающий электромагнитный импульс, поджаривающий спутник на низкой околоземной орбите, был бы разрушительным для всех.

Траут отмечает, что это вызывает большое беспокойство. Он уверен, что люди с "рациональным расчетом" даже не подумают использовать такое оружие, поскольку все спутники на орбите превратятся в мусор, а также будет создано плотное поле обломков.

Кроме того, уничтожение сети спутников может привести к глобальному хаосу и на поверхности Земли, поскольку слишком много систем связано с использованием спутников.

По данным директора Европейского института космической политики Людвига Меллера, если Россия выведет из строя коммерческие спутники с помощью космической бомбы, это может привести к триллионам долларов убытков и повлиять на все – от энергетического сектора до банковской индустрии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что, по данным Bloomberg, РФ может запустить ядерное оружие в космос уже в этом году.

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