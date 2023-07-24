'Российские ракеты падают в 300 метрах от НАТО', – Порошенко призвал союзников дать Украине больше средств ПВО

Петр Порошенко призвал западных союзников увеличить поставки средств противовоздушной обороны для Украины. Он отметил, что российские ракеты в последние дни обстреливают украинскую портовую инфраструктуру, которая находится всего в нескольких сотнях метров от границы с государством-членом НАТО Румынией.

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Об этом пятый президент сказал в эфире телеканала Sky News.

"Россия демонстрирует свой террористический характер. Сейчас каждую ночь мы подвергаемся интенсивным атакам не только на всю морскую инфраструктуру, но и на жилые массивы Одесщины. Я родился в Одесской области на Дунае и точно знаю, что там происходит. Вы показали православный собор, который был обстрелян крылатой ракетой. Рени на Дунае, где российские ракеты атакуют порт, к границе с Румынией, страной-членом НАТО, чуть менее 300 метров", – констатировал Петр Порошенко.

"Россия использует крылатые ракеты очень близко от границы с НАТО. Это может повлечь за собой не только жертвы среди мирного населения. Сейчас украинское зерно кормит 400 миллионов человек во всем мире. Россия блокирует более 30 миллионов тонн зерна, это шантаж мира голодом. Этот зерновой шантаж и террор России является однозначным подтверждением месседжа Москвы: чем хуже, тем эта стратегия лучше", – отметил пятый президент.

"Поэтому мы сейчас просим существенно увеличить возможности противовоздушной обороны Украины, чтобы остановить и защитить, по крайней мере, крупнейшие города, портовую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. Чтобы сделать бесполезными попытки России дестабилизировать Украину, дестабилизировать Европу, дестабилизировать мир", – резюмировал Петр Порошенко.