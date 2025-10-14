'Российская экономика близка к краху': Трамп пообещал дать Зеленскому новое оружие, чтобы заставить Путина к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика находится на грани краха. Он отметил, что власти РФ не хотят заканчивать войну против Украины, поэтому планирует встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предоставление нового вооружения Киеву.

Видео дня

Трамп сделал заявление во время интервью американским журналистам, где прокомментировал экономическую ситуацию в России и действия Владимира Путина. По словам президента, он намерен"дать Украине то, что поможет заставить Россию прекратить войну".

"У Путина проблемы с экономикой"

Во время выступления Трамп вспомнил, что в России снова появились длинные очереди на заправках. Он назвал это свидетельством упадка экономики, которая "на грани коллапса". По словам президента, Путин мог бы быстро завершить войну, но не делает этого, что ставит его в плохой свет.

"Вы знаете, в России сейчас длинные очереди за бензином, не так ли? Кто бы подумал, что это произойдет? И вдруг его экономика потерпит крах. А я хотел бы видеть, как у него все хорошо получается. Я имею в виду, что у меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну и я думаю, что это выставляет его в очень плохом свете. Он мог бы положить этому конец быстро", - говорит Трамп.

Отдал должное Украине

Отдельно Трамп подчеркнул, что Украина продолжает сопротивляться российской агрессии уже четвертый год, и это поражает даже его.

"И должен сказать, что я отдаю должное, потому что кто бы мог подумать, что Украина могла бы бороться с Россией четыре года, фактически до сих пор?", – добавил он.

Трамп также раскритиковал экс-президента США Джо Байдена, заявив, что тот"никогда не должен был допустить этой войны". По его мнению, вторжение РФ произошло из-за слабости американской администрации.

Планы встречи с Зеленским

Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет к нему уже в пятницу. На встрече будут обсуждать возможность передачи нового оружия, в частности ракет Tomahawk. Политик дал понять, что готов поддержать Киев, чтобы "заставить Путина прийти к миру".

"О да. Мы будем говорить об Украине, да, я имею в виду, что в пятницу ко мне приедет президент Зеленский. И мы будем... Я знаю, что он хочет сказать, он хочет оружие", – сказал Трамп.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украина и Соединенные Штаты существенно интенсифицировали взаимодействие на высшем уровне в вопросе давления на Россию. На сегодня стороны фактически вышли на окончательные договоренности о предоставлении украинской армии дальнобойного оружия. Однако речь идет не конкретно об американских ракетах Tomahawk, а о том, к чему может привести такой шаг Вашингтона.

