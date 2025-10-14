"Все упирается в окончательное решение": Огрызко объяснил, что даст Украине предоставление даже одного Tomahawk от США

Украина и Соединенные Штаты существенно интенсифицировали взаимодействие на высшем уровне в вопросе давления на России. На сегодняшний день стороны фактически вышли на окончательные договоренности о предоставлении украинской армии дальнобойного оружия.

Однако речь идет не конкретно об американских ракетах Tomahawk, а о том, к чему может привести такой шаг Вашингтона. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Трамп изменил мнение о Путине

По словам бывшего главы МИД, американский президент изменил свое мнение о российском диктаторе Владимире Путине. На этом фоне между Вашингтоном и Киевом идут очень серьезные переговоры на всех уровнях, вплоть до самого высокого.

"Зеленский и Трамп общаются чуть ли не каждую неделю. Это означает, что стороны подошли к ключевой теме – дальнобойному оружию. И здесь речь идет не только об Украине и США, но и о Европе", – сказал Огрызко.

Дипломат заявил, что не обязательно сразу получить арсенал из сотен ракет Tomahawk, ведь предоставление даже одной ракеты приведет к очень важным сдвигам. Огрызко уверен, что как только Соединенные Штаты решатся передать Украине крылатые ракеты, на следующий шаг может решиться Германия и предоставить Taurus.

"Берлин держит паузу только потому, что не на что сослаться. Как только США дадут первый сигнал – дамбу прорвет. И тогда пойдут десятки, сотни ракет. Это может кардинально изменить ситуацию на фронте. Поэтому сейчас все упирается в окончательное решение. И оно зависит от того, поймет ли Путин этот более чем прозрачный намек", – заявил бывший министр.

Огрызко уверен, что Трамп действительно поменял мнение в вопросе давления на Москву и готов действовать жестко. По его словам, сейчас наступил этап конкретики, и окончательные договоренности, буквально уже "висят в воздухе".

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в ходе своего последнего разговора с Дональдом Трампом поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также он добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, американские крылатые ракеты Tomahawk оказались в центре внимания мировой общественности и стали серьезным предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном. Частично вопрос этих систем вооружения президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсудили, однако есть определенные нюансы, которые невозможно обсудить по телефону.

