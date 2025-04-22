Путин предложил Трампу остановить войну на текущей линии фронта – FT

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы предложил президенту США Дональду Трампу остановить вторжение в Украину на нынешней линии фронта. Такая идея прозвучала, когда представители Соединенных Штатов посещали РФ для переговоров.

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Со ссылкой на источники об этом написало издание Financial Times. По его информации, во время встречи в Санкт-Петербурге в начале этого месяца российский главарь якобы сообщил спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу, что Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских регионов.

В обмен на отказ от максималистского требования (полного контроля над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями) Москва хочет более широких геополитических уступок – например, признание ее контроля над Крымом и запрет на вступление Украины в НАТО.

"С тех пор США выдвигают идеи возможного урегулирования, включающие признание Вашингтоном "принадлежности" украинского Крымского полуострова России, а также, по крайней мере, признание фактического контроля Кремля над частями четырех регионов, которые он в настоящее время удерживает", – написали журналисты.

Однако европейские чиновники, проинформированные об усилиях США, предупредили, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку как приманку, чтобы заставить Трампа принять другие требования России и навязать их Украине как свершившийся факт.

"Сейчас на Киев оказывается огромное давление, чтобы он отказался от некоторых вещей и чтобы Трамп мог объявить о своей победе", – сказал один из европейских источников.

Как писал OBOZ.UA, 22 апреля на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что российскую оккупацию нашего Крыма Киев юридически никогда не признает, это противоречит Конституции и суверенитету государства. А распространенные в СМИ "предложения" США по отказу от Крыма и вступлению в НАТО якобы не являются официальной позицией Вашингтона.

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