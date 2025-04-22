'Сейчас публикуется много фейков': у Путина прокомментировали якобы мирные предложения Кремля

В Кремле утверждают, что предложение остановить войну против Украины на текущей линии фронта является неправдивой информацией. Таким образом Москва отреагировала на публикацию Financial Times о якобы отказе диктатора Владимира Путина от максималистских претензий на Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в обмен на уступки со стороны Киева.

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Статью FT вечером во вторник, 22 апреля, прокомментировал пресс-секретарь главаря РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос российских пропагандистов.

"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания", – заявил чиновник.

"Поэтому слушать надо только первоисточники", – продолжил Песков.

Напомним: по неподтвержденной информации FT, Владимир Путин якобы предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге остановить вторжение вдоль нынешней линии фронта.

Источники издания заявили, что государство-агрессор взамен хочет более широких геополитических уступок – например, признание российского контроля над Крымом и запрет на вступление Украины в НАТО.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее на брифинге 22 апреля президент Владимир Зеленский объяснил, что распространенные в СМИ "предложения" США по отказу от Крыма и вступлению в НАТО не являются официальной позицией Вашингтона.

– Также глава Украинского государства подчеркнул, что Киев не может признать собственные территории "российскими".

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