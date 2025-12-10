'Роль премьера заслуживает похвалы': Бессент обсудил со Свириденко санкции и восстановление Украины

Министр финансов США Скотт Бессент с премьер-министром Украины Юлией Свириденко обсудил санкции против российских нефтяных компаний. Также стороны общались относительно будущей работы так называемого Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины.

Видео дня

Об этом в соцсети Х сообщили и Скотт Бессент, и Юлия Свириденко. Причем украинка раскрыла детали переговоров, а американец отметил, что госпожа премьер "заслуживает похвалы".

Что сказал Бессент

"Благодарен за возможность пообщаться с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и ее командой. Во время нашей встречи я отметил обяза тельство президента Трампа обеспечить прочный мир в Украине и обсудил санкции Министерства финансов против ведущих российских нефтяных гигантов, Лукойла и Роснефти", – прокомментировал американский чиновник переговоры с украинским правительством.

Он также отметил важность продвижения на повестке дня реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"Лидерская роль украинского премьера в запуске Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины заслуживает похвалы. Фонд мобилизует американские таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционной среды в Украине, одновременно гарантируя, что никто, кто поддерживал войну России, не сможет получить прибыль от восстановления Украины", – отдельно отметил Бессент.

О чем речь

Премьер-министр Украины уточнила, что указанный Фонд "быстро становится эффективным инструментом мобилизации американских инвестиций в Украину".

"Инвестиционного советника Фонда – фирму Alvarez & Marsal – уже назначено, и мы переходим к следующему решающему этапу: определение приоритетных проектов и превращения обязательств в ощутимые результаты", – добавила Юлия Свириденко.

LLC Alvarez & Marsal Holdings, – это международная фирма, предоставляющая профессиональные консалтинговые услуги. Известна своей работой в управлении оборотом и улучшении эффективности ряда крупных компаний как в США, так и за рубежом, таких как Lehman Brothers, HealthSouth, Tribune Company, Warnaco, Interstate Bakeries и др.

Санкции против России

Отдельно премьер Украины поблагодарила за "последние санкции США против ключевых российских нефтяных компаний и их аффилированных лиц".

"Эти меры являются эффективными и значительно уменьшают доходы, которые подпитывают войну России против Украины. Мы продолжаем конструктивную, решительную работу с нашими американскими партнерами, руководствуясь общим стремлением президентов Украины и Соединенных Штатов обеспечить справедливый и прочный мир", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем пакете санкций против страны-агрессора России, который планируют принять и ввести уже в начале 2026 года, может появиться полный запрет морских перевозок российской нефти – речь идет не только о российских, а вообще морских перевозках. Такое ограничение планируется на изменение так называемого "потолка цен", и его целью является более эффективное уменьшение доходов страны-агрессора от ее нефти.

