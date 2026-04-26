'РФ подвергает мир опасности': Науседа призвал к санкциям против 'Росатома'

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к санкциям против российского "Росатома". По его словам, Кремль до сих пор использует ядерную энергетику в качестве шантажа.

Об этом он написал в Twiiter. Заявление литовского президента прозвучало на фоне 40 годовщины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Через 40 лет после Чернобыльской катастрофы Россия снова подвергает мир опасности. От Запорожья до Чернобыля и Островца Россия использует ядерную энергетику как оружие – через оккупацию, нападения и повреждения ядерных объектов. срочно нужны более решительные международные действия. Мы не должны допустить повторения истории. Введите санкции против "Росатома", – написал Науседа.

Заметим, что 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Мощность радиационного выброса после взрыва на ЧАЭС была в 300 раз больше, чем у атомной бомбы "Малыш", сброшенной на Хиросиму.

К ликвидации последствий аварии в разные годы привлекли более 600 тысяч человек, а сама трагедия стала символом техногенного бедствия и одним из знаков упадка советской системы.

По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с предостережением относительно новых ядерных угроз. Глава государства подчеркнул, что российская агрессия снова ставит под угрозу глобальную безопасность.

Для сдерживания радиации над разрушенным четвертым реактором станции был построен саркофаг. Впоследствии, при участии более 40 стран, его накрыли современным безопасным конфайнментом.

Эти сооружения обеспечивают защиту от выбросов радиации и предотвращают дальнейшее загрязнение. Президент подчеркнул, что их содержание и безопасность является общим интересом всего мира.

"Их содержание и защита – в интересах каждого. Но своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские "шахеды" постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту", - отметил Зеленский.

Напомним, что что по поводу годовщины трагедии годовщины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры со своей молдавской коллегой Майей Санду. Встреча была посвящена безопасности, европейской интеграции и региональному сотрудничеству.

