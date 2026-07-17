РФ обвинила Украину в "гибели" главного инженера ЗАЭС от удара дрона: в МИД резко ответили

Обвинения страны-агрессора России в якобы причастности Украины к смерти "главного инженера" оккупированной Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева "безосновательны". Дело в том, что никаких доказательств или независимых подтверждений причастности Украины к смерти инженера представлено не было, есть лишь заявления российских оккупационных структур. Однако такие заявления не могут считаться достоверными.

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О смерти сотрудника ЗАЭС в результате якобы украинского удара ранее сообщал глава российской государственной ядерной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Однако в МИД Украины отвергают такое обвинение.

Что говорят в России

Александр Яковлев до начала масштабного вторжения россиян работал на ЗАЭС "главным специалистом по энергоблокам – начальником блока" (по крайней мере, так он сам указывал в своей декларации). Он был высокооплачиваемым сотрудником, в 2020 году его зарплата составила 1,47 млн гривен.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев утверждает, что якобы украинский беспилотник поразил служебный автомобиль ЗАЭС между территорией завода и городом Энергодар. В результате попадания в автомобиль умерли инженер Александр Яковлев и его водитель.

Также Лихачев заявил, что неспособность западных стран реагировать на нападения на ЗАЭС"поощряет эскалацию террористических актов со стороны украинского правительства" – по его словам, за последние 2,5 месяца в результате ударов по району станции были убиты 13 человек.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил инцидент с инженером, но не упомянул конкретно ни Украину, ни Россию. Он заявил, что "нападение на станцию и ее руководство неприемлемо, поскольку серьезно угрожает ядерной безопасности".

Так глава МАГАТЭ ответил на упрек пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая утверждала, что "это преступление киевского режима, которое Гросси наконец должен увидеть".

Позиция Украины

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отвергло "все беспочвенные обвинения России в якобы причастности Украины к гибели человека в результате удара дрона вблизи временно оккупированной ЗАЭС".

"Первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается её незаконный захват, милитаризация и использование Россией в военных целях. Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ неоднократно требовали от России вывести со станции весь военный и другой неавторизованный персонал, прекратить незаконное управление ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Москва сознательно игнорирует эти решения, продолжая удерживать на украинском ядерном объекте свои войска, представителей "Росатома", созданную ею оккупационную администрацию и не отказывается от планов интеграции в энергетическую систему РФ", – отметили в МИД.

Соответственно, Украина призвала международное сообщество "не поддаваться российским информационным манипуляциям" и "усилить давление на государство-агрессора с целью выполнения им решений МАГАТЭ о демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и города Энергодар".

Что происходит на ЗАЭС

Российские войска продолжают использовать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в качестве военного объекта. По данным украинской разведки, на территории ЗАЭС оккупанты разместили военную технику, оборудовали склады с оружием, минируют отдельные помещения и запускают оттуда беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина требует возвращения ЗАЭС под свой полный контроль. Киев неоднократно заявлял, что оккупация крупнейшей атомной станции Европы создает дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

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