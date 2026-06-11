Совет управляющих МАГАТЭ осудил российскую атаку на хранилище отработанного ядерного топлива

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осудил российскую атаку на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской атомной электростанции. С соответствующим заявлением выступили 47 государств и Европейский Союз, подчеркнув недопустимость ударов по объектам ядерной инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X. По его словам, международное сообщество в очередной раз подтвердило, что действия России представляют серьезную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего региона.

В МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной безопасности

Сибига отметил, что участники заседания Совета управляющих МАГАТЭ единодушно осудили атаку на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое расположено неподалеку от Чернобыльской АЭС.

"Послание является четким: Россия продолжает подрывать ядерную безопасность и защищенность из-за своей незаконной войны против Украины", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

По его словам, поддержка со стороны десятков государств и Евросоюза свидетельствует о растущей обеспокоенности международного сообщества относительно действий России вокруг украинских ядерных объектов.

Украина призвала усилить давление на Москву

Сибига поблагодарил партнеров за последовательную поддержку Украины и заявил, что международных заявлений уже недостаточно. По его убеждению, пора переходить к конкретным шагам для прекращения российского ядерного шантажа.

Глава МИД призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить атаки на гражданскую и ядерную инфраструктуру Украины.

"Пришло время усилить давление на агрессора, чтобы он прекратил удары по украинским гражданским объектам и ядерной инфраструктуре", – подчеркнул министр.

Украина требует возвращения Запорожской АЭС

Отдельно глава МИД отметил необходимость возвращения Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины. Киев неоднократно заявлял, что оккупация крупнейшей атомной станции Европы создает дополнительные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. С тех пор Украина и международные партнеры неоднократно предупреждали об опасности милитаризации станции и использования ее территории в военных целях.

В Киеве убеждены, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины и прекращение атак на объекты ядерной инфраструктуры являются необходимыми условиями для обеспечения безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 июня российский ударный беспилотник атаковал Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива вблизи Буряковки Киевской области. Пожар удалось ликвидировать в течение часа, пострадавших нет, а радиационный фон остается в пределах нормы. Расстояние от объекта до Чернобыльской АЭС составляет около 15 километров.

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