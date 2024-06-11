Результаты выборов в Европарламент дают надежду на дальнейшую проукраинскую позицию ЕС, – Кондратюк

Результаты выборов в Европейский Парламент, состоявшихся в воскресенье, 9 июня, дают основания надеяться на сохранение проукраинского курса Европы.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.

"Главное заключение вчерашних выборов – центристы сохраняют лидерство. Очень рада приветствовать Европейскую Народную партию, победившую на выборах. В ЕНП, кстати, входят две украинские парламентские партии – "Батькивщина" и "Европейская солидарность". ЕНП всегда держала проукраинскую позицию, поэтому надеюсь, что Европарламент продолжит такую же линию", – отметила Елена Кондратюк.

Вицеспикер рассказала, что Социал-демократы заняли второе место. Либералы из Renew Europe – третье, хотя просели по количеству мандатов. К сожалению, ухудшили свой результат Зеленые.

"Страны Восточной Европы показали более или менее прогнозируемые результаты. А вот классические европейские страны продемонстрировали яркую тенденцию на правых и ультраправых партиях", – заявила Елена Кондратюк.

Подразумевается, что ультраправая пророссийская партия "Свободы" на первом месте в Австрии. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" – на втором месте, и ее результат лучше властной партии премьера Шольца. Во Франции первое место заняла ультраправая партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен.

"Мне импонирует свежее заявление Урсулы фон дер Ляен, действующего главы Еврокомиссии из Европейской Народной Партии. Она заявила, что результат ультраправых означает большую ответственность центристов: именно они должны объединиться ради стабильной, сильной и эффективной Европы. Верю в то, что центристские политические силы справятся с этой задачей и создадут широкую коалицию", – подчеркнула заместитель председателя Верховной Рады Украины.