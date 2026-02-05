Швеция 5 февраля, объявила о новом пакете энергетической помощи Украине на 1 млрд крон (94 млн евро). Средства направят как на неотложные нужды, так и на укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства. Там отметили, что энергоснабжение имеет решающее значение для устойчивости страны и безопасности людей.

"Украина находится в чрезвычайном состоянии. Российские атаки на энергетическую инфраструктуру отключают электроэнергию, отопление и воду для миллионов украинцев в то время, когда температура достигает более 20 градусов мороза. Украинцы демонстрируют фантастическую устойчивость, но населению очень трудно. Именно поэтому мы сейчас собираем силы для Украины", – отметил министр развития сотрудничества и внешней торговли Бенджамин Дуса.

Как говорится в пресс-релизе, помощь направят на самые насущные потребности страны в производстве электроэнергии и ремонте поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, средства используют на укрепление энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Из общей суммы пакета помощи 600 млн крон Швеция выделяет на Фонд энергетической поддержки Украины, а еще 400 млн – на Программу развития ООН.

В шведском правительстве отметили, что благодаря этой помощи Украина сможет обеспечить себя различными видами энергооборудования, в частности электростанциями, тепловыми вентиляторами и запчастями для ремонта поврежденных объектов.

"Россия использует энергетическую инфраструктуру как оружие против гражданского населения в Украине. Это продолжается гуманитарный кризис, который четко показывает, что надежное энергоснабжение имеет решающее значение для устойчивости страны, для гражданского общества и для безопасности людей. Я горжусь тем, что Швеция является одним из крупнейших доноров энергетической системы Украины", – сказала министр энергетики и экономики Швеции Эбба Буш.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция планирует предоставить Украине один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности, который будет включать системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники deep strike. Министры обороны Украины и Швеции обсудили также противодействие баллистическим угрозам через PURL и запуск программы Brave-Sweden для оборонных инноваций.

