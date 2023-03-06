Резников оценил вероятность предоставления Китаем вооружения России и рассказал, каким будет ответ Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что он остается "проинформированным оптимистом" в вопросе того, может ли Китай начать открыто помогать России в войне против Украины. Если же это произойдет, наша страна будет просить западных партнеров принять мощную позицию, в том числе санкционную.

Видео дня

Об этом глава МО рассказал в интервью LIGA.net. Он отметил, что наблюдал за публичными заявлениями лидеров КНР и Индии.

"Они довольно ясно сказали, что сегодня война – это не способ решения проблем между странами. Есть другие приоритеты. Это продуманная и сознательная позиция. Поэтому я надеюсь, что прямой открытой помощи России не будет", – объяснил Резников.

Он считает боевое использование нашими военными китайских дронов (например, Mavic, Matrice) рискованным и является сторонником позиции, что Украине необходимо наладить собственное производство БПЛА.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс – их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами", – объяснил министр.

"Из хорошего. Факт, что россияне ищут там (в КНР. – Ред.) поддержки, дает нам сигнал, что у них начинает все быть гораздо хуже, чем было. Они ищут, где сшить бронежилеты, где заказать снаряды. Ищут бронетехнику, ищут пушки, ищут снаряды", – отметил он.

Украина, по его словам, уже не ищет боеприпасы, а нашла их. "Главное, чтобы все вовремя доезжало", – заявил Резников.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Китая надавить на Российскую Федерацию, чтобы Москва прекратила захват чужих территорий и вывела свои войска из Украины.

– Также Шольц раскритиковал "мирный план" КНР для Украины. Глава немецкого правительства подчеркнул, что некоторые предложения Пекина выглядят достаточно размытыми и в этом плане нет четкой линии отхода оккупационных войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!