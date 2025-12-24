'Решили большинство вопросов': в США установили новый дедлайн завершения войны

Российско-украинская война "ближе, чем когда-либо", к своему завершению. Мирное урегулирование якобы возможно в ближайшие 90 дней.

Такое заявление 24 декабря сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. В интервью Fox News он довольно позитивно оценил активизацию дипломатических усилий и высказал надежду на то, что это даст результат.

"Думаю, что мы решили большую часть вопросов​​​. Так что мы приближаемся. Мы ближе, чем когда-либо", – сказал он, имея ввиду мирную сделку.

Уитакер признал, что "все еще остаются вопросы, которые необходимо решить так, чтобы обе стороны пришли к согласию".

По его словам, теперь "мяч на стороне России". Государство-агрессор знает предложение: это 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности Украины и послевоенный план "экономического роста и процветания".

"Мы уже хорошо понимаем, чего хочет Украина. Мы также пытаемся понять, на что максимально Россия готова пойти", – отметил дипломат.

Посол расхвалил президента США Дональда Трампа, который, мол, "является единственным, кто может посадить обе стороны за стол переговоров и понять, можно ли достичь соглашения".

"Это чрезвычайные усилия с его стороны и его команды. Все мы хотим закончить эти убийства. Хотим прекратить эти тысячи смертей ежемесячно на поле боя в Украине. Хотим, чтобы Украина жила в мире и процветании", – добавил он.

Что предшествовало

24 декабря президент Владимир Зеленский впервые озвучил 20 пунктов мирного соглашения между Украиной, РФ, США и Европой. Базовый проект об окончании войны, к финализации которого приблизились стороны, содержит ссылки на другие возможные документы и соглашения.

Украина планирует вынести мирные договоренности на ратификацию депутатами Верховной Рады; в то же время не исключено проведение всеукраинского референдума.

Bloomberg, ссылаясь на российский источник, утверждает, что этот проект Российская Федерация рассматривает лишь как "отправную точку", то есть соглашаться на эти предложения Кремль не будет. Страна-агрессор хочет изменить договоренности, требуя более серьезных уступок от Киева.

