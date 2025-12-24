Россия отклонила 20-пунктный мирный план США и Украины: какие требования выдвинул Кремль

Доработанный Украиной и США 20-пунктный мирный план Российская Федерация рассматривает лишь как "отправную точку", то есть соглашаться на эти предложения Кремль не будет. Страна-агрессор хочет изменить документ.

Об этом 24 декабря заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю. Судя по всему, переговоры и дипломатическое урегулирование еще далеки от завершения.

Что не устраивает Россию?

Собеседник сообщил, что в действующем плане "отсутствуют положения, важные для РФ, и он не отвечает на многие вопросы".

Страна-агрессор будет добиваться ужесточения ограничений в отношении послевоенных Вооруженных сил Украины, в том числе их оружия.

Еще Москву беспокоят гарантии нерасширения НАТО на восток, а также нейтральный статус Украины в случае ее вступления в Европейский Союз.

Также, по словам источника, в последних предложениях "нет четких гарантий" о статусе русского языка в Украине.

Более того, Россия хочет ясности в вопросе снятия санкций и в отношении ее активов, замороженных на Западе.

РФ все так же требует от Украины уступить земли на Донбассе, которые войскам диктатора Владимира Путина не удалось захватить за почти четыре года боевых действий. Украина отвергает это требование, опасаясь, что передача укрепленного района сделает страну уязвимой для нового нападения.

Источник назвал нынешний документ (который и так требует уступок от Киева) "довольно типичным украинским планом". Москва "изучит его хладнокровно", сообщил неназванный собеседник журналистов.

Что предшествовало

Надежды Соединенных Штатов на мирное соглашение к Рождеству не оправдались.

Путин пока не прокомментировал последние предложения по урегулированию. В среду, 24 декабря, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сообщил, что российский переговорщик Кирилл Дмитриев, который встречался с делегацией США во Флориде в минувшие выходные, проинформировал Путина о результатах встреч. Кремль вскоре продолжит контакты с Америкой по поводу своей позиции.

В настоящее время (по состоянию на 24 декабря) планов на переговоры Путина с Трампом нет, добавил Песков.

О том, что именно предусматривает проект 20-пунктного мирного соглашения, читайте по ссылке.

