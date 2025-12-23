'Между Путиным и Зеленским большая ненависть': Трамп высказался о мирных переговорах. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход мирных переговоров об окончании российско-украинской войны. Глава Белого дома выразил уверенность, что по итогу переговоров удастся достичь соглашения.

Также он в очередной раз подчеркнул, что лично способствовал завершению восьми войн в разных уголках мира. Об этом американский президент сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов напомнил, что две воюющие страны в прошлом месяце потеряли в общей сложности 27 тысяч человек. Он отметил, что переговоры по мирному урегулированию войны между Украиной и Россией продолжаются и "идут хорошо".

В то же время Трамп заявил, что между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским существует огромная ненависть.

"Переговоры между Украиной и Россией продолжаются. Они потеряли, как вы знаете, 27 тысяч солдат в прошлом месяце, преимущественно солдат, немного людей в Киеве, но преимущественно солдат. И переговоры продолжаются, и я говорю, что между этими двумя лидерами, президентом Путиным и президентом Зеленским существует больная ненависть. Я надеюсь, что мы сможем это сделать. Мы разговариваем, переговоры идут хорошо. Знаете, я развязал 8 войн", – рассказал Трамп американским журналистам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда уже на пути домой после встреч в Соединенных Штатах с представителями президента Дональда Трампа. Там стороны обсуждали гарантии безопасности, а также 20 пунктов основного документа мирного плана.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ожидает "сигналов" от США и Европы относительно переговорного процесса и текст мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но в Кремле заранее предупредили, что "большинство предложений" им "не подойдут".

