'Остались самые тяжелые 5 процентов': Стубб оценил ход переговоров о мирном плане для Украины

Мирное соглашение между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо за время полномасштабной войны. Ключевую роль в этом играют международная дипломатия и экономическое давление на российский энергетический сектор.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. В то же время он признал, что самая сложная часть переговоров еще впереди.

Стубб обратил внимание на единство западных союзников после переговоров, состоявшихся в минувшие выходные в Берлине и назвал два ключевых итога.

"Во-первых, Европа, Украина и Соединенные Штаты едины в своем стремлении достичь справедливого и прочного мира... Во-вторых, это идея гарантий безопасности для Украины. Поэтому мы почти на финише, но самые сложные 5% еще впереди", – считает политик.

Финский президент отметил, что жесткие публичные заявления Владимира Путина могут не полностью отражать реальный настрой российских переговорщиков: за закрытыми дверями они могут быть более гибкими. По его словам, это типичная ситуация для дипломатических процессов. Вместе с тем он подчеркнул, что стратегической целью России остается фактическое уничтожение Украины.

Американские санкции против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" президент считает достаточно эффективными. По его словам, если Россия откажется от мирного соглашения, санкционное давление должно быть усилено.

"Российская экономика на самом деле находится не в лучшем состоянии. У них нулевой рост, исчерпаны резервы, высокие процентные ставки и высокая инфляция. И ситуация не улучшается", – отметил финский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стубб отметил, что Россия, вероятно, не изменила своей главной цели в попытке уничтожить Украину как самостоятельное государство. Именно поэтому европейские союзники Киева сейчас пытаются этого не допустить.

Также он комментировал и состояние экономики страны-агрессора. По мнению президента Финляндии, российская экономика демонстрирует признаки длительной стагнации и не имеет предпосылок для быстрого восстановления. В то же время страна-агрессор не смогла достичь значительных успехов в войне против Украины за длительный период боевых действий.

