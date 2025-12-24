'Ждем реакцию русских': Зеленский впервые озвучил все 20 пунктов мирного соглашения

Президент Владимир Зеленский впервые озвучил 20 пунктов мирного соглашения между Украиной, Россией, США и Европой. Этот framework, базовый документ об окончании войны, к финализации которого приблизились стороны, содержит ссылки на другие возможные документы и соглашения.

Об этом президент рассказал во время общения с прессой. Он сказал, каким по состоянию на сейчас является драфт этого 20-пунктного документа, отметив, что теперь надо ждать реакции российской стороны на него.

"Думаю, завтра мы будем иметь реакцию русских после того, как с ними поговорит американская сторона, и тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений. Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения сенсетивных вопросов. Такие вещи как территориальные вопросы надо проговаривать на уровне лидеров", – подчеркнул гарант.

20 пунктов мирного соглашения

Пункт 1. Суверенитет Украины будет переподтвержден.

Мы констатируем, что Украина – это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают.

Пункт 2. Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной.

Для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией соприкосновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего уведомления о нарушениях и устранения конфликтов. Технические группы согласуют все детали.

Пункт 3. Украина получит прочные гарантии безопасности.

Пункт 4. Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время.

Пункт 5. США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать Статью 5 Североатлантического договора.

А. Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против России.

B. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

С. В этом подпункте от США было указано, что Штаты получат компенсацию за гарантии безопасности. "Мы просто не понимаем, что это значит, и мы поднимаем этот вопрос. Сейчас это вычеркнуто", – сказал Зеленский.

D. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. Имеется в виду возможность наших двусторонних соглашений Украины с 30 странами "коалиции желающих", среди которых страны Европы, Канада и Япония.

Пункт 6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.

Пункт 7. Украина станет членом Европейского Союза в определенное конкретно определенное время, а также что Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Пункт 8. В нем говорится о прочном пакете глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и который будет охватывать широкий спектр экономических сфер, включая, но не ограничиваясь:

А. Создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта.

B. Соединенные Штаты и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, в развитие модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, которая включает ее трубопроводы и хранилища.

C. Будут приложены совместные усилия для реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов. Украина будет иметь возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящиеся под контролем Украины.

D. Развитие инфраструктуры.

E. Добыча полезных ископаемых, природных ресурсов.

F. Всемирный банк сделает специальный пакет финансирования для обеспечения финансирования для ускорения этих усилий.

G. Будет создана рабочая группа высокого уровня, включая назначение ведущего мирового финансового лидера администратором процветания для организации выполнения стратегического плана восстановления, максимальных возможностей для будущего процветания.

Пункт 9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов.

Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

А. США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину.

B. Для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. Глобальные институты по восстановлению будут использовать механизмы для усиления и содействия этим усилиям.

С. Украина внедряет лучшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций.

D. Украина оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

Пункт 10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Пункт 11. Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украина, США, РФ.

Пункт 13. Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языков меньшинств.

Пункт 14. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения.

А. Де-факто стороны подтверждают, что линия соприкосновения – там, где сейчас стоят их войска. В этом пункте есть Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области. "Это так сказать вариант А. Мы дойдем до другого варианта, когда не будет идти так речь о Донецкой области", – сказал Зеленский.

В. Рабочая группа соберется для определения перемещения сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

C. Российская Федерация должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

D. После эквивалентной основы для перемещения сил международные силы будут расположены вдоль линии соприкосновения для мониторингового обеспечения выполнения этого соглашения. В случае принятия решения о создании такой зоны это потребует специального одобрения украинским парламентом или референдумом.

E. Стороны соглашаются соблюдать правила, гарантии и обязательства Женевской конвенции 1949 года и их дополнительных протоколов, которые полностью применяются на территории, включая общепризнанные права человека.

Пункт 15. После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.

Пункт 16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности.

Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет.

А. Все оставшиеся военнопленные, включая осужденных российской системой с 2014 года и до сих пор, будут обменяны по принципу всех на всех.

B. Все гражданские задержанные и заложники, включая детей и политических заключенных, будут возвращены.

C. Будут приняты меры для решения проблем и страданий жертв конфликта.

Пункт 18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

Пункт 19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента США Дональда Трампа.

Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты будут частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции.

Пункт 20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

В драфте документа также отмечается следующее:

– Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет".

– Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом.

– Соглашение вступит в силу после выполнения обеими сторонами своих обязательств в случае, если согласно этому соглашению, такие обязательства должны быть выполнены заблаговременно.

– Гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ожидает "сигналов" от США и Европы относительно переговорного процесса и текста мирного плана, доработанного после последних дискуссий. Но в Кремле заранее предупредили, что "большинство предложений" им "не подойдут".

