'Соглашение будет юридически обязательным': Зеленский не исключил референдум для утверждения мирного плана

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение из 20 пунктов по завершению российско-украинской войны будет юридически обязательным к исполнению, а за нарушение предусмотрены санкции. Он также сообщил, что Украина вынесет документ на ратификацию Верховной Радой.

Видео дня

В то же время этот вопрос могут вынести и на всеукраинский реферндум. Об этом президент сказал во время общения с прессой.

"Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет", – отметил он.

Гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

"Соглашение вступит в силу после выполнения обеими сторонами своих обязательств в случае, если согласно этому соглашению, такие обязательства должны быть выполнены заблаговременно", – сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом.

Как будет контролироваться выполнение соглашения

В пункте 19 документа отмечается, что мирное соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты Америки будут частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции.

Готовы ли россияне и соглашения и есть ли какие-то дедлайны

"Я считаю, что они будут готовы к какому-то плану в любом случае. Потому что они не могут сказать президенту Трампу: "Смотри, мы против мирного урегулирования". То есть они все сломают, тогда президенту Трампу придется "нашпиговывать" нас оружием, а против них все санкции вводить, которые можно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что США хотят, чтобы соглашение было подписано как можно скорее. В Вашингтоне считают, что они могут дать Украине сильные гарантии безопасности и что это является беспрецедентным шагом с их стороны. При этом в Штатах не мыслят категориями, что это справедливо или несправедливо, – они считают, что Украина выиграет, если пойдет на пакет договоренностей с Соединенными Штатами Америки.

"Что тут экономика, компании, что закончится война, что будет ЕС. Они решают все вопросы блокирования нашего вступления некоторыми странами в ЕС. То есть они считают, что многое нам предлагают. Мы воюем, мы находимся в своей атмосфере, в атмосфере Украины, а они живут в своей. И они считают, что они нам предлагают очень много всего по разным причинам. И причина №1, потому что президент Трамп хочет завершить эту войну. И поэтому дедлайны, они хотят закончить как можно быстрее. Мы очень благодарны США и президенту Трампу за это", – отметил гарант.

Важным аспектом является будущая потребность Украины в больших средствах на восстановление после войны. Для того, чтобы страна могла оправиться после такого конфликта, надо будет создавать рабочие места, возвращать людей из-за рубежа, делать так, чтобы в Украину заходили бизнесы, инвестировать в нее для роста экономики.

По словам президента, Америка может сделать так, чтобы после завершения боевых действий в РФ видели, что 800 тысяч нашей армии стоит с таким оружием, которого у нас не было даже во время войны.

"И чтобы благодаря всему этому не было нового вторжения. Они так это видят в Америке. И именно так мы говорим – надежные гарантии безопасности, надежная сделка, надежное восстановление. Работаем, чтобы каждый пункт был реалистичным и действительно мог помочь ради мира", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде Украины по инициативе руководителя фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии будет создана рабочая группа по вопросам референдума и выборов. Группу возглавит первый вице-спикер и новоизбранный глава указанной партии Александр Корниенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!