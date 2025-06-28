Трамп не исключает отправку ракет к Patriot в Украину. Видео

Президенту США Дональду Трампу снова задали вопрос об отправке ракет к системам ПВО Patriot Украине. Он не исключил, что может это сделать.

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В пятницу, 27 июня, американский президент общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. "Господин президент, рассматриваете ли вы возможность отправки ракет Patriot в Украину? Вы уже приняли решение по этому поводу?" – спросила его журналистка.

"Я могу", – коротко ответил он на это.

Ранее в Белом доме прокомментировали возможность передать Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время брифинга в Вашингтоне заявила, что этот вопрос остался в пределах личного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Она сказала, что по этому поводу должен высказаться сам Трамп, что он и сделал в Овальном кабинете.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп пообщался с украинской журналисткой и передал привет ее мужу-военному. Он также пообещал рассмотреть возможность продажи Украине дополнительных противоракетных систем Patriot.

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