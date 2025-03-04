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Влияние станет ощутимым через два-четыре месяца: в США оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение Трампа приостановить помощь

Марина Лисничук
Новости политики
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Влияние станет ощутимым через два-четыре месяца: в США оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение Трампа приостановить помощь

В США сразу начали оценивать, когда именно Украина почувствует масштаб решения президента Дональда Трампа приостановить ей военную помощь. Считают, якобы без американской техники и оружия украинский фронт начнет "ломаться" уже через три-четыре месяца, если Киев не пойдет на выполнение условий Вашингтона ради продолжения переговоров о мире.

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Публикация с указанием сроков появилась на сайте CNN вслед за новостью о решении американского лидера. Как и в предыдущий раз, аналитики, среди прочего, ссылаются на незваных, "осведомленных в ситуации" чиновников из Белого дома.

"Нужно некоторое время – возможно, несколько дней или недель – чтобы последствия паузы США в военной помощи ощутили украинские истребители на поле боя. Но как только текущие запасы в стране начнут иссякать, эффект будет серьезным", – высказался один чиновник.

По его мнению, так случится даже при условии, что европейские партнеры Украины поспешат выделить дополнительную помощь. Он убежден, что "существует пробел в способности", которую Европа пока "не в состоянии заполнить сама".

Влияние станет ощутимым через два-четыре месяца: в США оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение Трампа приостановить помощь

Со своей стороны старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан сказал, что этот шаг Трампа будет ощутим в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран пока позволяет ВСУ "оставаться в борьбе". Он прогнозирует, что, как только "украинский фронт начнет сыпаться", Киеву несправедливо "придется пойти на мир".

"Влияние будет большим. Я бы назвал его разрушительным. Когда ваши запасы сокращаются вдвое, это отражается на передовой. Линии фронта будут продолжать искривляться, и в конце концов они распадутся, и Украине придется принять неблагоприятное – даже катастрофическое – мирное урегулирование", – высказался Канчиан.

При этом он добавил, что у администрации США больше форм помощи Украине, которые "можно приостановить или вообще отменить", включая обмен разведывательными данными и обучение украинских военных.

"Выход из этого может быть, но это будет очень унизительно для Владимира Зеленского", – заявил американский аналитик.

Влияние станет ощутимым через два-четыре месяца: в США оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение Трампа приостановить помощь

Напомним, что Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине как прямой ответ на то, что он считает "плохим поведением" Зеленского на встрече в Белом доме на прошлой неделе. Чиновники из американской администрации отметили, что пауза может быть снята, если украинский лидер продемонстрирует "новую приверженность" переговорам о прекращении войны при посредничестве Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-командующий войсками НАТО генерал сэр Ричард Ширрефф заявил, что Украина сможет обойтись и без поддержки США: "ситуация не будет безнадежной" из-за истощения военного потенциала России. Однако он подчеркнул, что Европе больше не стоит рассчитывать на Вашингтон как на союзника для урегулирования войны в Украине.

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