Влияние станет ощутимым через два-четыре месяца: в США оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение Трампа приостановить помощь

В США сразу начали оценивать, когда именно Украина почувствует масштаб решения президента Дональда Трампа приостановить ей военную помощь. Считают, якобы без американской техники и оружия украинский фронт начнет "ломаться" уже через три-четыре месяца, если Киев не пойдет на выполнение условий Вашингтона ради продолжения переговоров о мире.

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Публикация с указанием сроков появилась на сайте CNN вслед за новостью о решении американского лидера. Как и в предыдущий раз, аналитики, среди прочего, ссылаются на незваных, "осведомленных в ситуации" чиновников из Белого дома.

"Нужно некоторое время – возможно, несколько дней или недель – чтобы последствия паузы США в военной помощи ощутили украинские истребители на поле боя. Но как только текущие запасы в стране начнут иссякать, эффект будет серьезным", – высказался один чиновник.

По его мнению, так случится даже при условии, что европейские партнеры Украины поспешат выделить дополнительную помощь. Он убежден, что "существует пробел в способности", которую Европа пока "не в состоянии заполнить сама".

Со своей стороны старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан сказал, что этот шаг Трампа будет ощутим в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран пока позволяет ВСУ "оставаться в борьбе". Он прогнозирует, что, как только "украинский фронт начнет сыпаться", Киеву несправедливо "придется пойти на мир".

"Влияние будет большим. Я бы назвал его разрушительным. Когда ваши запасы сокращаются вдвое, это отражается на передовой. Линии фронта будут продолжать искривляться, и в конце концов они распадутся, и Украине придется принять неблагоприятное – даже катастрофическое – мирное урегулирование", – высказался Канчиан.

При этом он добавил, что у администрации США больше форм помощи Украине, которые "можно приостановить или вообще отменить", включая обмен разведывательными данными и обучение украинских военных.

"Выход из этого может быть, но это будет очень унизительно для Владимира Зеленского", – заявил американский аналитик.

Напомним, что Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине как прямой ответ на то, что он считает "плохим поведением" Зеленского на встрече в Белом доме на прошлой неделе. Чиновники из американской администрации отметили, что пауза может быть снята, если украинский лидер продемонстрирует "новую приверженность" переговорам о прекращении войны при посредничестве Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-командующий войсками НАТО генерал сэр Ричард Ширрефф заявил, что Украина сможет обойтись и без поддержки США: "ситуация не будет безнадежной" из-за истощения военного потенциала России. Однако он подчеркнул, что Европе больше не стоит рассчитывать на Вашингтон как на союзника для урегулирования войны в Украине.

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