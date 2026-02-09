Украина через Трампа хочет ускорить переговоры о мире, – Сибига

Киев хочет воспользоваться импульсом в переговорах при посредничестве Вашингтона и ускорить дипломатический процесс, направленный на завершение российско-украинской войны. Многие вопросы уже обсуждены, однако согласия относительно наиболее спорных еще нет – эти дискуссии следует вести на уровне лидеров.

Об этом в интервью Reuters, записанном в пятницу, 6 февраля, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Общаясь с иностранными журналистами, он похвалил усилия президента Соединенных Штатов. "Только Трамп может остановить войну", – сказал глава украинской дипломатии.

Переговоры продолжаются

Сибига отметил, что Украина будет пытаться ускорить процесс, пока американская администрация не занята другими вопросами, такими как кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026-го.

Министр уверен, что лидерам Украины и РФ необходимо встретиться лично, чтобы согласовать самые сложные вопросы.

Из 20-пунктного мирного плана, который стал основой недавних трехсторонних технических встреч, осталось лишь "несколько" нерешенных пунктов, сказал Сибига. Речь идет о "наиболее чувствительных и сложных, которые должны быть рассмотрены на уровне лидеров".

В Reuters напомнили, что наиболее сложные пункты касаются территорий. Кремль продолжает требовать Донецкую область, которую россиянам не удается оккупировать полностью. Киев решительно отказывается. "Украина также хочет получить контроль над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшей в Европе и расположенной на оккупированной Россией территории", – заявили журналисты.

Во время второго раунда трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) признаков прорыва не было, хотя стороны впервые за четыре месяца провели обмен пленными.

"Моя оценка такова, что мы имеем импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускориться", – отметил Сибига.

Неназванные источники Reuters сообщили, что украинские и американские чиновники якобы обсудили график, который включает проект соглашения с Россией до марта и проведение референдума по нему в Украине (вместе с выборами) в мае. Официально эти ориентировочные сроки ни Киев, ни Вашингтон не подтверждали.

Гарантии безопасности – принципиальный момент для Украины

Украина сосредоточена на получении гарантий от Запада, что РФ не сможет после паузы развязать новую войну.

Соединенные Штаты, по словам Сибиги, подтвердили Украине свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе; тогда они предоставят "поддержку безопасности" в рамках мирного соглашения, хотя и без присутствия американских войск на украинской территории.

"Лично я на этом этапе не верю в любую инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом – и они уже занимаются этим процессом. Это огромное, огромное достижение", – убежден руководитель МИД.

По его словам, направить войска в страну после прекращения войны могут не только Великобритания и Франция. Сибига сказал, что некоторые другие партнеры публично взяли на себя обязательства и подтвердили готовность. Кто именно, министр не уточнил.

Также должен работать механизм, подобный статье пятой НАТО; членство в Европейском Союзе тоже обеспечит дополнительный элемент безопасности.

Дипломат подчеркнул: любое требование признать "суверенитет" России над Крымом или Донбассом будет "юридически недействительным".

"Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права... Это вопрос принципа", – пояснил он.

