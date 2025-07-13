Рекордный поток оружия Украине, жесткие санкции против РФ и не только: сенатор Грэм рассказал, о чем будет анонсировано заявление Трампа

Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм ожидает, что уже в ближайшее время президент США Дональд Трамп "предпримет масштабные усилия, чтобы усадить Владимира Путина за стол переговоров". Грэм намекнул на поставки оружия для Украины, использование арестованных активов РФ и возможное санкционное давление на агрессора.

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Об этом сенатор сообщил в интервью CBS, комментируя заявление, которое американский президент должен сделать в понедельник, 14 июля. Он сказал, что "не хочет опережать" главу Белого дома, но "грядет переломный момент в вопросе вторжения России в Украину".

"Президент Трамп месяцами пытался склонить Путина к мирному переговорам... Он оставил дверь открытой в отношении РФ. Эта дверь вот-вот закроется", – высказал уверенность политик.

Кремлевский диктатор, по его словам, рассчитывал, что американцы и европейцы устанут, но тем самым "совершил огромную ошибку".

"НАТО больше и сильнее, и мы как никогда стремимся не допустить, чтобы он силой захватил Украину. Таким образом, Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории страны (речь идет о законопроекте, разработанном Грэмом. – Ред.). Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, настоящую "кувалду", – заявил сенатор.

В его законопроекте предлагается ввести огромные тарифы (до 500%) против стран, которые помогают агрессору. Предварительно, Трамп готов подписать документ (в случае позитивного голосования в Конгрессе), если сможет самостоятельно регулировать, какие санкции и в каком объеме применять.

Грэм назвал "главными нарушителями" Китай, Индию и Бразилию и обратился к властям этих стран: "Вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину".

"Трамп имеет в своем распоряжении "кувалду", чтобы нанести удар по экономике Путина и по всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину. Китай, Индия и Бразилия покупают у России нефть, нефтепродукты и другие товары. Это деньги, которые Путин использует для ведения войны. И этот пакет Конгресса, который мы рассматриваем, даст Трампу возможность ввести 500% пошлины для любой страны, которая помогает России и поддерживает военную машину. Он может регулировать их как в большую, так и в меньшую сторону. Он может установить ставки от 0% до 500%. У него есть максимальная гибкость", – отметил сенатор.

Грэм утверждает, что во время разговора на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что "пора действовать".

"Он пытался уговорить Путина сесть за стол переговоров. Но моя цель – положить конец этой войне, и единственный способ сделать это – заставить тех, кто поддерживает Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину. У вас может быть только один переговорщик, и это будет президент Трамп, обладающий максимальной гибкостью для прекращения этой войны", – сказал политик.

Он намекнул, что в анонсированном объявлении Трамп может сообщить о поставках оружия Украине. Не исключено, что оплачиваться оно будет за счет конфискованных российских активов.

"Ждите завтрашнего объявления. Идея продажи Америкой оружия для помощи Украине очень актуальна. Мы многое дали Украине. Мы дали ей деньги, мы оказываем ей военную помощь. Теперь у нас с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых на триллионы долларов. Поэтому я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. [Министр финансов США Скотт] Бессент хочет пойти дальше.

Следите за планом более агрессивной борьбы с арестованными активами. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине", – обратился Грэм к гражданам.

Он ожидает, что "ситуация, связанная с российским вторжением, скоро изменится".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит тарифы и санкции, которых у него никогда раньше не было. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа окажет большую поддержку усилиям по оказанию помощи Украине", – заявил республиканец.

Он сказал, что кремлевский диктатор просчитался. "В течение шести месяцев президент Трамп пытался уговорить Путина сесть за стол переговоров. Атаки усилились, а не уменьшились. Один из самых больших просчетов Путина – это игра с Трампом. И вот увидите, в ближайшие дни и недели будут предприняты масштабные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров", – рассчитывает сенатор.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 14 и 15 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Соединенные Штаты. Он летит в Вашингтон на фоне анонса "важного заявления" американского президента Дональда Трампа.

– В недавнем интервью Трамп сообщал, что уже в понедельник, 14 июля, сделает заявление касательно России. О чем именно пойдет речь, он не уточнил. "Я разочарован Россией, но посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", – анонсировал республиканец.

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