Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов – Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового пакета военной помощи для Украины на сотни миллионов долларов. Речь об отправке помощи зашла через неделю после внезапной остановки Пентагоном части ранее выделенного вооружения, включавшей тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на два анонимных источника. Финансирование поступит из фонда, утвержденного Конгрессом США еще при президентстве Джо Байдена, который позволяет Министерству обороны передавать Украине вооружение из имеющихся запасов армии США.

В этом фонде пока остается около 3,8 миллиарда долларов. Белый дом и Пентагон пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу. В то же время государства-члены НАТО работают над более масштабным соглашением, которое предусматривает закупку американского оружия для Украины.

Один из помощников Конгресса США, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разрешить европейским странам покупать американское вооружение для дальнейшей передачи Украине.

В Министерстве обороны США заявили, что временно приостановили поставки вооружения из-за опасений относительно уровня собственных стратегических запасов. Однако часть чиновников не разделяет этой позиции и считает, что объемы помощи Украине не имеют существенного влияния на обороноспособность США.

Как сообщил источник, знакомый с ходом событий, из-за этого вопроса заместитель министра обороны Стивен Файнберг в прошлом месяце созвал в своем кабинете совещание с руководителями ведущих оборонных компаний. Участники обсуждали те же вызовы, которые ранее озвучивала администрация Байдена: война в Украине и военная активность США на Ближнем Востоке существенно сократили запасы боеприпасов Пентагона.

По информации источника, Файнберг, который отвечает за бюджетное планирование в Минобороны, сейчас рассматривает возможность обращения к Конгрессу с предложением о новом финансировании для пополнения боеприпасов. Кроме того, он призывает оборонную промышленность ускорить производство систем ПВО, высокоточных ракет и артиллерийских снарядов.

"Пакет помощи Украине, который был приостановлен в этом месяце, включал 30 ракет ПВО Patriot и сотни единиц высокоточного оружия, которое Украина использует для наступательных и оборонительных целей. Около 8000 снарядов 155-мм гаубиц и 250 ракет управляемых реактивных систем залпового огня начали поставляться в Украину, но, по словам одного из источников, знакомых с ситуацией, непонятно, будут ли эти ракеты перевезены, и когда", – говорится в статье.

Как отмечает издание, новая военная помощь, первая от Вашингтона с января этого года, предоставляется на фоне значительных российских ударов дронами и ракетами.

Напомним, глава Белого дома отреагировал на удар России по роддому в Харькове, нанесенный 11 июля. Он отметил, что знает об атаке, и заявил: "кое-что будет происходить".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что разочарован действиями РФ и анонсировал важное заявление о войне, которую агрессор развязал против Украины. Однако о чем именно пойдет речь он не уточнил.

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