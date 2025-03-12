'Речь идет о так называемом полном перемирии': Жовква рассказал детали прекращения огня, о котором договорились в Джидде

Вероятное 30-дневное перемирие предполагает "полную тишину". То есть речь идет о прекращении огня на море и на земле, а также в воздухе, в частности, остановка обстрелов ракетами и дронами дальнего радиуса действия.

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Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ukrinform. Он ответил на вопрос или прекращение огня касается только фронта и предусматривается ли уменьшение обстрелов тыла Украины.

"Речь идет о так называемом полном перемирии. Прежде всего - о прекращении обстрелов в воздухе любыми видами оружия - будь то баллистическими и крылатыми ракетами, управляемыми авиабомбами или БПЛА, включая дроны дальнего радиуса действия", - сказал Жовква.

Он назвал три аспекта перемирия, которое обсуждали в Джидде.

Первым аспектом перемирия, предложенного России, является полное прекращение огня в воздухе.

Вторым аспектом является "тишина" на море. При этом Жовква отметил, что необходимо обеспечить дальнейшую работу имеющихся морских транспортных путей. Он подчеркнул, что на сегодня в Черном море, на участках, где проходят украинские и иностранные суда, есть много угроз.

Третьим аспектом перемирия является прекращение огня на суше, включая линию столкновения. Об этом также говорилось на встрече в Джидде.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, согласится на перемирие, однако он попытается затянуть процесс согласования прекращения боевых действий в Украине. Это может быть частью его стратегии, чтобы добиться наиболее благоприятных условий для Москвы.

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