Путин может согласиться на 30-дневное перемирие, но будет затягивать этот процесс – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин постарается затянуть процесс согласования прекращения боевых действий в Украине. Это может быть частью его стратегии, чтобы добиться наиболее благоприятных условий для Москвы.

Видео дня

Хотя глава Кремля, вероятно, согласится на возможные условия перемирия с Украиной, он хочет убедиться, что его условия включены заранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией и мнением представителей российских властей.

В то же время, российские официальные лица не обсуждали с американскими коллегами конкретные договоренности, которые украинская делегация согласовала в Джидде (Саудовская Аравия), и считают их неприемлемыми.

Достигнутые между США и Украиной договоренности ставят Кремль в затруднение и создают "дилемму для Путина", ведь ранее диктатор РФ избегал прямого давления со стороны Вашингтона на Киев. Однако схема соглашения, принятая в Джидде, не отвечает тем требованиям, которые Россия выдвигала ранее для завершения войны, начатой в феврале 2022 года.

Кремль также может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие прекращения огня, заявил один из близких к Кремлю людей.

"Путин не даст категорического "да" или категорического "нет". Даже в фантастической ситуации, когда Путин делает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и с очень жесткими условиями", – сказала старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia Татьяна Станова.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, 30-дневное перемирие не предполагает заморозки конфликта. Это только шаг на пути к завершению войны.

Президент США Дональд Трамп сказал, что официальные лица США поговорят с российскими коллегами и, возможно, он сможет поговорить с Путиным уже на этой неделе. В Москву может отправиться спецпосланник Трампа Стив Виткофф.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет деталей соглашения, но не исключил телефонный разговор между двумя лидерами.

При этом сразу после завершения американо-украинских переговоров российский депутат Виктор Соболев заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие. По его словам, пауза в боевых действиях только позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Это для РФ "недопустимо", поскольку перемирие "только играет на руку Украине".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!