'Реального движения пока нет:' Зеленский рассказал о результатах переговоров в США

После последних переговоров в Соединенных Штатах "реального движения к миру" пока не видно. Дело в том, что руководство страны-агрессора России не демонстрирует готовности к дипломатии.

Так считает президент Украины Владимир Зеленский после доклада украинской переговорной команды, которая вернулась из США. Об этом украинский лидер рассказал в последнем обращении к стране.

Оценка Киева

"Сегодня был доклад нашей переговорной команды, которая вернулась из Соединенных Штатов Америки. Реального движения пока, к сожалению, нет – Россия движения к миру не хочет", – заметил глава государства.

Так или иначе, Украина все равно должна демонстрировать свою заинтересованность именно в дипломатии, подчеркнул Владимир Зеленский.

"Важно, чтобы и мы в Украине, и Соединенные Штаты, и европейцы, и другие глобальные субъекты делали все возможное, все нужное, чтобы россияне заинтересовались дипломатией – реально и честно, а не так, чтобы просто заработать на нефти больше денег и выиграть больше времени на следующие атаки и агрессии. Мир должен быть надежным – именно это наша цель, и это будет", – отметил он.

Оценка Вашингтона

А вот президент США Дональд Трамп по факту прошедших переговоров заявил, что Украина и Россия приближаются к мирному соглашению. Он отметил, что стороны якобы уже близки к договоренностям и могут перейти к прямым переговорам.

"Я бы хотел увидеть, как Путин и Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Я думаю, они приближаются к этому, но я говорю это уже достаточно давно", – сказал Трамп.

Также американский лидер выразил надежду, что договоренность между Украиной и Россией может быть достигнута до проведения промежуточных выборов в США. Он вспомнил, что уже неоднократно оценивал перспективы урегулирования войны и продолжает считать этот сценарий возможным.

Что предшествовало

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что по итогам переговоров 22 марта есть "продвижение в согласовании позиций" и "сужение круга нерешенных вопросов". Он также заявил о том, что основными темами были надежные гарантии безопасности и гуманитарный трек, в частности будущие обмены военнопленными.

Президент Владимир Зеленский ранее признал, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на ситуации вокруг Ирана, "но и эту войну России против Украины надо завершать". По его словам, есть сигналы о возможном продолжении обменов. Глава государства надеется, что это удастся реализовать.

