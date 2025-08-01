"Разочарования возникают от чрезмерных ожиданий": Путин цинично ответил на ультиматум Трампа по Украине. Видео
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "разочарования" возникают от "чрезмерных ожиданий". Его слова, очевидно стали ответом на ультиматум президента США Дональда Трампа.
Циничное заявление глава РФ сделал в пятницу, 1 августа, во время встречи с беларуским диктатором Александром Лукашенко на российском острове Валаам на Ладожском озере.
"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать три группы, о которых вы упомянули", – сказал Путин.
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