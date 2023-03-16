В Белом доме отвергли 'мирный план' Китая: ратифицирует захват Россией украинских территорий

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что некоторые пункты "мирного плана", предложенного Китаем для окончания войны в Украине, отвечают только интересам Москвы. В частности, речь идет о прекращении огня и начале переговоров.

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Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в четверг, 16 марта, предложение Пекина "звучит вполне логично", однако прекращение огня прямо сейчас ратифицировало бы захват Россией украинских территорий. Слова американского чиновника процитировало агентство "Укринформ".

Кирби подчеркнул, что прекращение огня означало нарушение Устава ООН, поскольку это признало бы достижение РФ в попытках захватить силой территорию Украины. Кроме того, это позволило бы российским войскам продолжать оккупацию украинских городов.

По мнению Белого дома, эту паузу государство-агрессор Россия могла бы использовать для того, чтобы восстановить силы, усилить позиции и подготовиться к новому наступлению на Украину.

Напомним: в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, министерство иностранных дел Китая обнародовало свой "мирный план" по окончании войны. В нем содержится 12 пунктов. В частности, Пекин предложил возобновить мирные переговоры, прекратить "односторонние санкции", отказаться от "менталитета холодной войны", прекратить огонь.

Президент США Джо Байден назвал инициативу Китая выгодной только для России. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также подверг критике китайский "мирный план", заявив, что война "может закончиться завтра, если Россия перестанет нападать на Украину и выведет свои войска".

Он подчеркнул, что на Россию никто не нападал, и для завершения войны именно Кремль должен вывести свои войска с территории Украины. Салливан отметил, что этот план не был обсужден с украинской стороной – Пекин провел одностороннюю дипломатию с Москвой, но не с Киевом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со своей стороны отметил, что Украина изучает "мирный план", предложенный Китаем, однако уже есть по меньшей мере один элемент, с которым наше государство не может согласиться – об "односторонних санкциях".

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин на следующей неделе планирует посетить Москву и провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого, по данным журналистов, китайский лидер намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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