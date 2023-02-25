Кулеба рассказал, с каким пунктом 'мирного плана' Китая не согласна Украина

Украина изучает "мирный план", предложенный Китаем для окончания войны, начатой Россией. Сейчас есть как минимум один элемент, с которым наше государство не может согласиться – относительно "односторонних санкций".

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Кроме того, этот документ, подобно другим аналогичным инициативам, должен соответствовать принятой резолюции Генассамблеи ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине войны РФ в Украине, в пятницу, 24 февраля, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что украинская сторона ознакомилась с финальной версией китайского плана накануне вечером и соглашается с некоторыми пунктами. Но это не касается как минимум одного пункта – в отношении "односторонних санкций", поскольку они являются очень важным инструментом.

В общем, план, предложенный Китаем, Кулеба назвал интересным документом, однако Украина должна изучить его от начала до конца, чтобы сделать собственные выводы. Украинский министр положительно оценил тот факт, что эта страна изложила собственную позицию по войне Украины и России.

В то же время Кулеба отметил, что 23 февраля на заседании Генеральной ассамблеи ООН решением 141 из 193 стран было принято за резолюцию, определяющую принципы и ключевые элементы того, как эта война должна завершиться.

"И что угодно, что предлагается за пределами этой резолюции, должно ей отвечать", – подчеркнул украинский министр.

Напомним: в годовщину полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, министерство иностранных дел Китая обнародовало свой "мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов. В частности, Китай предложил возобновить мирные переговоры, прекратить "односторонние санкции", отказаться от "менталитета холодной войны".

Со своей стороны президент США Джо Байден назвал инициативу Китая выгодной только России. Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США отреагировали на "мирный план" Китая для Украины, раскритиковав его. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что война "может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска";

– ранее президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. Кроме того, глава государства отметил, что встречи с официальными лицами Китая на дипломатическом уровне – в интересах Украины.

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