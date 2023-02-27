'С украинской стороной обсуждений не было': у Байдена указали на еще один недостаток китайского 'мирного плана'

В Белом доме снова раскритиковали Китай за предложенный этой страной "мирный план" для прекращения войны, которую год назад Россия начала против Украины. В администрации президента США сказали, что эта инициатива не была обсуждена с украинской стороной.

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В частности, в Вашингтоне считают, что перед тем, как обнародовать "план" должны были состоятся переговоры между президентами Украины и Китая. Об этом сказал советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.

Американский чиновник отметил, что продвижение так называемой мирной инициативы это очень сложный процесс. По его словам, Пекин провел одностороннюю дипломатию с Москвой, но не с Киевом.

В то же время, любой "план" относительно войны, должен в первую очередь привлекать Украину.

"Китай предложил "план" без обсуждения между президентом Си Цзиньпином и президентом Зеленским с начала войны. Китай говорил с РФ много раз, но на самых высоких уровнях они не говорили с украинцами", – объяснил советник Байдена.

Салливан сказал, что лишь один из 12 пунктов "китайского мирного плана" является правильным. Речь идет о пункте относительно уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что "мирный план", предложенный Пекином, выгоден только России. При этом интересы Украины этот "документ" не учитывает.

При этом глава МИД Украины отметил, что страна изучает инициативу Пекина. Сейчас есть как минимум один элемент, с которым наше государство не может согласиться – относительно "односторонних санкций".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал так называемый "мирный план" Китая для Украины. Глава немецкого правительства подчеркнул, что некоторые предложения выглядят достаточно размытыми.

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