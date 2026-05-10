В Европе стало меньше украинцев под временной защитой: где сейчас больше всего беженцев

По состоянию на март 2026 года под временной защитой в Европейском Союзе (ЕС) остаются 4,33 миллиона украинцев, хотя за месяц их количество сократилось почти на 69 тысяч. Больше всего украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии, которые вместе приютили более 2,6 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Евростата. Новые данные говорят не только об изменении общего количества, но и о перераспределении беженцев между странами, разной динамике в отдельных государствах и постепенной трансформации самой системы поддержки.

Где сейчас больше всего украинцев в ЕС

Традиционно наибольшее количество украинских беженцев принимают три страны, которые вместе обеспечивают приют для более 2,6 миллиона человек. Лидером остается Германия, где под временной защитой находятся 1 274 955 украинцев – это почти 29,4% от общего количества в Евросоюзе.

На втором месте – Польша, которая приняла 961 405 человек, или 22,2% всех украинцев со статусом временной защиты. Третью позицию занимает Чехия, где сейчас находятся 379 820 украинцев, что составляет 8,8% от общего показателя.

Именно эти три страны остаются главными центрами украинской вынужденной миграции с начала полномасштабной войны. По сравнению с февралем 2026 года количество людей под временной защитой сократилось на 68 980 человек, или 1,6%.

Причины снижения в разных странах отличаются. Наибольшее сокращение зафиксировали в Италии, где количество украинцев уменьшилось сразу на 30 365 человек или 47,4%. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, которые подлежали ежегодному возобновлению. Также заметное уменьшение произошло в:

Чехии – минус 19 810 человек;

– минус Финляндии – минус 8 080 человек.

В то же время не все страны демонстрируют спад. В 14 государствах количество украинцев, наоборот, выросло, наибольший прирост показали:

Германия – плюс 7 480 человек;

– плюс Испания – плюс 2 665 человек;

– плюс Румыния – плюс 2 125 человек.

Отмечается, что это может свидетельствовать как о внутренней миграции украинцев между странами ЕС, так и о продолжении выезда из Украины отдельных категорий граждан. Если оценивать не абсолютные цифры, а количество украинских беженцев на тысячу жителей, картина несколько иная. Самые высокие показатели зафиксированы в:

Чехии – 34,8 человека на тысячу жителей;

– 34,8 человека на тысячу жителей; Польше – 26,3;

– 26,3; Словакии – 26,2.

Для сравнения, средний показатель по всему Евросоюзу составляет 9,6 человека на тысячу населения. Страны Центральной Европы до сих пор несут наибольшую демографическую нагрузку из-за приема украинцев.

Кто именно находится под временной защитой

По данным Евростата, более 98,4% всех людей, которые пользуются временной защитой, являются гражданами Украины. Структура этой группы остается почти неизменной:

43,3% – взрослые женщины;

– взрослые женщины; 30,1% – дети и несовершеннолетние;

– дети и несовершеннолетние; 26,6% – взрослые мужчины.

Значительная часть украинских семей продолжает жить отдельно, пока мужчины остаются в Украине или присоединяются к семьям позже. Сокращение количества украинцев под временной защитой не обязательно означает массовое возвращение домой. Часть людей может переходить на другие формы легального пребывания в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС рассматривает возможности изменения статуса для украинских беженцев с марта 2027 года. В частности, правила могут изменить для военноспособных мужчин мобилизационного возраста и украинцев, которые приехали из относительно безопасных областей.

