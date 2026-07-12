Сергей Корецкий может стать новым премьер-министром: что о нем известно

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост премьер-министра в рамках предстоящей перестановки в правительстве. Известно, что он уже согласился возглавить Кабмин, а в случае назначения станет третьим премьером Украины с начала полномасштабного вторжения России.

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Кандидатура Корецкого рассматривалась давно, однако ранее он не соглашался возглавить правительство. Об этом сообщают СМИ.

Кандидатура Сергея Корецкого стала актуальной после того, как президент Владимир Зеленский объявил о подготовке к перезагрузке Кабинета министров. Нынешнийпремьер-министр Юлия Свириденко может перейти на другую работу, связанную с одной из ключевых стран-партнеров Украины.

Сергей Корецкий возглавляет НАК "Нафтогаз Украины" с весны 2025 года. До этого он руководил "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", где под его руководством убыточная "Укрнафта" стала одной из самых прибыльных государственных компаний.

До работы в государственном секторе Корецкий более двух десятилетий работал в топливном бизнесе. Он занимал руководящие должности в Continuum Group, а также возглавлял сеть автозаправочных комплексов WOG. После ухода из компании он основал сеть кофеен Idealist Coffee Co., из числа бенефициаров которой вышел в 2021 году.

Корецкий получил образование в Луцком государственном техническом университете по специальностям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, где обучался по направлению "Добыча нефти и газа".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти с должности премьер--министра на новое важное направление работы с ключевым партнером Украины. Формально Свириденко пока остается главой правительства, а кадровые замены еще предстоит провести с участием парламента. В частности, после того, как она покинет пост, будет обновлено все правительство.

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