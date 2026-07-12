"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство": Свириденко сделала заявление после встречи с Зеленским

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала решение президента Владимира Зеленского о переформировании Кабинета министров. После встречи с главой государства она заявила, что гордится возможностью возглавлять правительство, и подчеркнула готовность и в дальнейшем работать на благо Украины.

Видео дня

Накануне Владимир Зеленский объявил о намерении провести реорганизацию правительства и кадровые изменения в системе исполнительной власти. О своей позиции Юлия Свириденко сообщила в Telegram-канале.

Свириденко отметила, что для неё было большой честью возглавлять украинское правительство в чрезвычайно сложный для государства период. Она поблагодарила президента Владимира Зеленского за доверие.

"Благодарна президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины. Спасибо каждому и каждой, кто защищает украинскую землю, наши военные — это наша сила и наша независимость", — отметила премьер-министр.

При этом главным приоритетом для Украины остается укрепление обороноспособности, экономической устойчивости и поддержка украинцев. Независимо от кадровых решений Юлия продолжит работать в интересах государства и выполнять поставленные задачи.

"Обсудили с Президентом также наши дальнейшие шаги. Готова и впредь служить украинскому государству и выполнять задачи, направленные на укрепление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", — заявила Свириденко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти с должности премьер-министра на новое важное направление работы с ключевым партнером Украины. Формально Свириденко пока остается главой правительства, а кадровые замены еще предстоит провести с участием парламента. В частности, после того как она покинет пост, будет обновлено все правительство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!