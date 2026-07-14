Украинцев освободили от двух платежей за газ: для кого ввели новые правила

В Украине владельцам поврежденного или уничтоженного в результате войны жилья, в котором невозможно безопасно пользоваться газом, не будут начислять плату за его распределение. На период отсутствия возможности потреблять газ таких граждан также освободят от ежемесячной передачи показаний счетчика, а в определенных законом случаях — и от платы за техническое обслуживание газовых систем.

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Об этом говорится в соответствующем решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Регулятор фактически привёл действующие правила в соответствие с законодательством о начислении коммунальных платежей.

Кому больше не будут начислять плату за распределение газа

Новые правила касаются бытовых потребителей, жилье которых пострадало в результате вооруженной агрессии России. Речь идет о квартирах и домах, которые были повреждены или уничтожены и из-за своего состояния не могут использоваться в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации.

Если из-за разрушений пользоваться природным газом и газовым оборудованием опасно или вообще невозможно, плата за услугу распределения газа не будет начисляться. Это важное уточнение, поскольку так называемая плата за доставку газа напрямую не зависит от текущего ежемесячного потребления.

Ее рассчитывают исходя из заказанной годовой мощности. Из-за этого могла возникать ситуация, когда человек фактически не проживал в разрушенном доме и не пользовался газом, однако вопрос начислений требовал отдельного законодательного урегулирования.

Платить за техническое обслуживание также не придется

Решение регулятора касается не только непосредственно распределения природного газа. В предусмотренных законодательством случаях плата также не будет начисляться за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Таким образом, владельцы жилья, непригодного для проживания из-за войны, не должны оплачивать соответствующие услуги в период, когда пользование газом фактически невозможно. В НКРЭКП подчеркнули, что главная цель изменений — не допустить ситуаций, когда гражданам приходится платить за услуги, которые они из-за последствий боевых действий фактически не получают.

Показания газового счетчика можно будет не передавать

Еще одно важное нововведение касается передачи показаний счетчиков. Бытовых потребителей освободят от обязанности ежемесячно сообщать оператору газораспределительной системы показания прибора учета.

Правило будет действовать в течение периода, когда потребление природного газа в поврежденном или разрушенном жилье невозможно и плата за распределение газа не начисляется. То есть владельцу непригодного для проживания дома или квартиры не придется ежемесячно передавать неизменные показания счетчика лишь для выполнения формальной процедуры.

Правила в газовой сфере имели свою особенность. Плата за распределение природного газа определяется на основе заказанной годовой мощности, а не количества газа, фактически использованного потребителем в конкретном месяце.

Именно поэтому отсутствие потребления само по себе ранее не всегда означало автоматическое отсутствие платы за распределение. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального обнародования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если в квартире никто не живет, за воду, газ и электроэнергию украинцам можно фактически не платить при отсутствии потребления или после подтверждения факта непроживания. В то же время за отопление, содержание дома и абонентскую плату в большинстве случаев придется платить и в дальнейшем.

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