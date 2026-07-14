Украинцам в Польше дали время до 31 августа: кто рискует лишиться защиты и что нужно сделать

Украинцы в Польше должны до 31 августа 2026 года обновить данные в реестре PESEL UKR, однако это требование касается далеко не всех. Заниматься документами должны только отдельные категории беженцев из Украины, которые получили статус без паспорта или сменили документы.

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Об этом говорится в разъяснении польского правительства. Также о процедуре предупреждало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Кто должен обновить данные

В соцсетях распространяются сообщения о якобы обязательном обновлении PESEL для всех украинцев. На самом деле это не так.

Обновить информацию нужно в первую очередь тем украинцам, которые:

получили PESEL UKR без предъявления действующего загранпаспорта – например, только на основании заявления или свидетельства о рождении;

– например, только на основании заявления или свидетельства о рождении; после оформления PESEL получили новый загранпаспорт или изменили личные данные (например, фамилию), но не внесли эти изменения в реестр;

имеют детей, которым PESEL оформляли без паспорта, а впоследствии ребенку выдали собственный заграничный документ.

Если же при получении PESEL UKR человек уже предъявлял действующий заграничный паспорт и после этого его данные не изменялись, дополнительно обращаться в государственные органы только из-за новых правил не требуется.

Что именно нужно сделать

Для обновления данных необходимо лично обратиться в любой Urząd gminy или Urząd miasta в Польше. С собой нужно иметь:

действующий заграничный паспорт;

в случае необходимости пройти повторную идентификацию и сдать отпечатки пальцев.

Процедура проводится лично. Удаленно обновить информацию нельзя.

Для тех, кого касается это требование, последствия могут быть серьезными. Польское законодательство предусматривает, что лица, получившие PESEL UKR без подтверждения личности действующим документом и не обновившие данные до 31 августа 2026 года, с 1 сентября утратят статус временной защиты (UKR). В реестре их статус будет изменен на NUE, что будет означать утрату права на пребывание в Польше на основании временной защиты и связанных с ней льгот.

При этом польские власти подчеркивают: это не означает автоматической потери статуса всеми украинцами. Большинство обладателей PESEL UKR, которые оформляли его по действующему паспорту, могут и в дальнейшем законно пребывать в Польше без дополнительных формальностей как минимум до 4 марта 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 8 июля в Польше изменили правила трудоустройства. Новые нормы касаются и украинцев.

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