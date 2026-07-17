Кабмин назначил и.о. глав Минобороны и МИД: кто занял эти должности

Украинское правительство назначило временно исполняющих обязанности министра иностранных дел и главы Службы безопасности Украины. Ими стали действующий глава МИД Андрей Сибига и Евгений Хмара.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики.

"По согласованию с Президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу – временно исполняющим обязанности министра иностранных дел", – заявил он.

Он добавил, что также реорганизуется структура министерств "в соответствии с решениями парламента".

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", – сообщает Корецкий.

Новый премьер-министр

Отметим, что 15 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление о назначении нового премьер-министра. В нем была указана кандидатура председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

16 июля Верховная Рада Украины назначила его премьер-министром Украины. После перерыва парламент также утвердил состав нового правительства. Во время голосования за Корецкого решение поддержали 289 народных депутатов. Против выступил 1 народный депутат, 7 воздержались, еще 21 политик не голосовал.

Во время своего первого заседания преемник Юлии Свииденко заявил, что правительство ускоряет подготовку к следующему отопительному сезону из-за усиления российских атак. Подготовка к новому отопительному сезону началась уже в первый день после завершения предыдущего.

Глава правительства также рассказал о ключевом документе, определяющем комплекс мер по обеспечению устойчивости страны.

"Подготовка к следующему отопительному сезону началась ровно в первый день после завершения предыдущего. Есть один-единственный документ, называется он "План устойчивости", который носит всеобъемлющий характер", – сказал Корецкий.

Он пояснил, что план предусматривает меры по пассивной защите объектов энергетики, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения . Одним из приоритетов нового правительства, по его словам, является проверка хода выполнения этого документа и ускорение всех необходимых подготовительных работ.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что главной задачей правительства Корецкого станет подготовка Украины к следующей зиме, укрепление энергетической безопасности и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами. По его словам, Кабинет министров также должен обеспечить дальнейшее развитие украинских дальнемагистральных перевозок.

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